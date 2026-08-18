Schauer und kühle 18 Grad: Dienstag wird in der Steiermark unbeständig

Der Dienstag, 18. August, zeigt sich in der Steiermark von seiner unbeständigen Seite. Vor allem in der nördlichen Obersteiermark ist kaum mit Wetterbesserung zu rechnen. „Der Dienstag bringt in der nördlichen Obersteiermark ganztags einige Regenschauer, es lockert kaum auf und es ist vergleichsweise kühl“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Etwas freundlicher startet der Tag im Mur- und Mürztal sowie im Südosten. Dort lösen sich regionale Nebelfelder im Laufe des Vormittags auf und die Sonne kann sich vorübergehend zeigen. Am Nachmittag nehmen die Wolken allerdings in der gesamten Steiermark zu. Einzelne Regenschauer sind dann auch weiter im Süden möglich. Dazu weht mäßiger Nordwestwind, in höheren Lagen und in der Oststeiermark kann dieser auch lebhaft ausfallen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 10 und 15 Grad. Am Nachmittag werden je nach Region 18 bis 25 Grad erreicht.