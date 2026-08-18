Steirer wollte Nachbarn mit Benzin überschütten: Neue Details zur Attacke

Ein 41-Jähriger soll nicht nur Feuer in einer Garage gelegt haben, sondern auch versucht haben, seinen Nachbarn mit Benzin zu überschütten. Neue Details zeigen, wie dramatisch der Einsatz tatsächlich war.

Nach dem spektakulären Brandanschlag Mitte Juli in Grafendorf bei Hartberg werden nun weitere Details bekannt. Ein 41-jähriger Steirer soll nicht nur die Garage seines Nachbarn in Brand gesetzt haben, sondern auch versucht haben, den Hausbesitzer mit Benzin zu überschütten, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Der Mann konnte sich mit einem Feuerlöscher verteidigen und so offenbar eine noch schwerere Tat verhindern.

Garage stand bereits in Flammen

Als der Hausbesitzer den Brand bemerkte, schlugen aus dem Garagentor bereits Flammen. Während er versuchte, das Feuer mit einem Feuerlöscher einzudämmen, soll der 41-Jährige auf ihn zugegangen sein und versucht haben, ihn mit Benzin zu übergießen. Der Nachbar reagierte geistesgegenwärtig: Mit dem Feuerlöscher hielt er den Angreifer auf Distanz und konnte ihn so von weiteren Handlungen abhalten. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte dieses schnelle Eingreifen Schlimmeres verhindert haben.

Großfahndung über drei Bundesländer

Nach dem Vorfall flüchtete der Verdächtige mit seinem Auto. Eine groß angelegte Fahndung wurde eingeleitet. Polizeikräfte aus der Steiermark, dem Burgenland und Niederösterreich suchten gemeinsam nach dem Mann, unterstützt von einem Polizeihubschrauber. Rund drei Stunden später nahmen Beamte den 41-Jährigen auf einem Feldweg in Sigleß im Burgenland fest.

Psychiatrisches Gutachten brachte neue Erkenntnisse

Im Zuge der Ermittlungen wurde ein psychiatrisches Gutachten erstellt. Demnach leidet der Mann an schweren Wahnvorstellungen und soll überzeugt gewesen sein, von seinem Nachbarn verfolgt und beobachtet zu werden. Die ursprünglich verhängte Untersuchungshaft wurde deshalb Ende Juli in eine vorläufige Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum umgewandelt. Die Staatsanwaltschaft Graz führt Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung. Hinweise auf einen Mordversuch hätten sich laut den Ermittlungen der Mordgruppe des Landeskriminalamts Steiermark nicht ergeben.