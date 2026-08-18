Schulstart in der Steiermark: Lehrermangel ist heuer kein großes Thema

Wenige Wochen vor dem Schulstart gibt es in der Steiermark erfreuliche Nachrichten: Der befürchtete Lehrermangel bleibt heuer weitgehend aus. Der Großteil der Unterrichtsstunden ist bereits vergeben.

Während der Lehrermangel in den vergangenen Jahren regelmäßig für Unsicherheit sorgte, sind heuer bereits rund 85 Prozent der ausgeschriebenen Unterrichtsstunden vergeben.

Während der Lehrermangel in den vergangenen Jahren regelmäßig für Unsicherheit sorgte, sind heuer bereits rund 85 Prozent der ausgeschriebenen Unterrichtsstunden vergeben.

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres zeichnet sich in der Steiermark eine deutlich entspanntere Personalsituation an den Schulen ab. Während der Lehrermangel in den vergangenen Jahren regelmäßig für Unsicherheit sorgte, sind heuer bereits rund 85 Prozent der ausgeschriebenen Unterrichtsstunden vergeben.

Steiermark liegt österreichweit an der Spitze

Nach aktuellen Zahlen des Bildungsministeriums wurden in der Steiermark von insgesamt 10.138 ausgeschriebenen Unterrichtsstunden bereits 8.653 fix oder vorläufig besetzt. Damit liegt das Bundesland derzeit an der Spitze des Österreich-Vergleichs. Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner spricht in einem Bericht der Kleinen Zeitung von einer spürbaren Entlastung. Die große Pensionierungswelle der vergangenen Jahre habe gut aufgefangen werden können. Aus ihrer Sicht sei die Steiermark beim Thema Lehrermangel mittlerweile „über den Berg“.

Weitere Stellen werden noch vergeben

Ganz abgeschlossen ist die Personalplanung allerdings noch nicht. Sowohl für Bundes- als auch für Pflichtschulen stehen noch weitere Ausschreibungsrunden an. Dabei geht es vor allem um Unterrichtsstunden, die erst in den vergangenen Wochen frei geworden sind, wie etwa durch kurzfristige Personaländerungen oder neue Planungen. Deshalb lässt sich aus den aktuellen Zahlen noch nicht exakt ableiten, wie viele Stunden zum Schulbeginn tatsächlich offen bleiben.

Besonders gefragt sind diese Fächer

Trotz der positiven Entwicklung suchen Schulen weiterhin Lehrkräfte in mehreren Bereichen, besonders viele Unterrichtsstunden wurden im Steirischen Zentralraum, in der Obersteiermark Ost sowie in der Oststeiermark ausgeschrieben.

Vor allem in folgenden Fächern besteht noch Bedarf: Deutsch

Mathematik

Englisch

Bewegung und Sport (Mädchen)

Sonderpädagogik

Religion

Quereinsteiger bleiben wichtige Unterstützung

Großen Anteil an der verbesserten Personalsituation haben weiterhin Quereinsteiger. Insgesamt haben sich 2.270 Personen auf die ausgeschriebenen Unterrichtsstunden beworben, darunter 282 Quereinsteiger. Aktuell unterrichten laut Bildungsdirektion 372 Quereinsteiger an steirischen Schulen. Viele von ihnen sind in Teilzeit tätig und tragen gemeinsam mit Lehramtsstudierenden dazu bei, den Unterricht abzusichern. Wer letztlich eine Stelle erhält, entscheiden die jeweiligen Schulleitungen. Sie wählen ihre Lehrkräfte selbst aus und besetzen die offenen Stunden entsprechend dem Bedarf vor Ort.