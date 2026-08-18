Steirischer Kult-Wirt ist tot: Bei ihm gingen Promis ein und aus

Mit Michael „Billi“ Csejtei verliert Feldbach eine prägende Persönlichkeit. Der langjährige Gastwirt und Hotelier ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Sein Gasthaus war über Jahrzehnte Treffpunkt für Promis und Stammgäste.

Die Trauer ist groß: Der langjährige Gastwirt und Hotelier Michael „Billi“ Csejtei ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Mit ihm verliert Feldbach nicht nur einen Gastronomen, sondern einen Menschen, der das gesellschaftliche Leben der Stadt über Jahrzehnte mitprägte.

Ein Gasthaus, das Generationen verband

Das Hotel und Gasthaus Csejtei in der Ungarstraße war weit mehr als ein Ort zum Essen oder Übernachten. Es war Treffpunkt für Vereine, Stammtische und Kartenspielrunden, Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen und für viele Feldbacher ein zweites Wohnzimmer. Wer den Betrieb betrat, wurde oft von Michael Csejtei persönlich begrüßt. Sein Humor, seine Schlagfertigkeit und seine offene Art machten ihn weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Von Politik bis Austropop: Viele prominente Gäste

Im Laufe der Jahrzehnte empfing Csejtei zahlreiche prominente Persönlichkeiten. Politiker wie Leopold Figl, Bruno Kreisky, Alfons Gorbach, Fred Sinowatz und Alfred Gusenbauer kehrten ebenso bei ihm ein wie bekannte Künstler. Zu seinen Gästen zählten unter anderem Udo Jürgens, Wolfgang Ambros, Falco, Ludwig Hirsch, Max Raabe und Toni Vegas. Eine besondere Verbindung pflegte er zur Ersten Allgemeinen Verunsicherung (EAV). Deren Frontmann Thomas Spitzer wohnte über viele Jahre immer wieder in seinem Hotel. Mit dem Lied „Beim Csejtei im Hof“ setzte die Band dem traditionsreichen Haus sogar ein musikalisches Denkmal.

Die Gastronomie war sein Leben

Schon als Jugendlicher stieg Michael Csejtei in den Familienbetrieb ein und übernahm früh Verantwortung. Nach dem Tod seines Vaters arbeitete er gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Schwester im Gasthaus. Über Jahrzehnte führte er den Betrieb mit viel Herzblut und machte ihn zu einer festen Größe in Feldbach. Neben seiner Leidenschaft für die Gastronomie galt Michael Csejtei als liebevoller Familienmensch. Besonders stolz war er auf seine drei Töchter und deren Familien. Die Trauerfeier findet am 7. September 2026 um 13 Uhr in der Aufbahrungshalle Mühldorf statt.