GAK-Trainingslager verhindert Abschiebung: Familie erhält neue Hoffnung

Für eine fünfköpfige Familie in Semriach hätte der Montag mit der Abschiebung in die Türkei enden sollen. Doch der Einsatz der Fremdenpolizei nahm eine unerwartete Wendung: Weil der älteste Sohn nicht zu Hause war, konnte die Amtshandlung nicht wie geplant abgeschlossen werden. Die Familie bekam dadurch die Möglichkeit, einen weiteren Asylantrag zu stellen.

Polizei stand in den frühen Morgenstunden vor der Tür

Nach Informationen aus dem Umfeld der Familie erschienen Beamte der Fremdenpolizei in den frühen Morgenstunden beim Wohnhaus in Semriach. Die kurdischstämmige Familie lebt seit rund drei Jahren in der Gemeinde. Geplant war, die Familie nach Wien zu bringen und wenig später in die Türkei abzuschieben, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Doch dazu kam es nicht. Der Grund: Der 14-jährige Sohn befand sich nicht im Elternhaus. Er war mit der U15 des GAK auf Trainingslager im Salzkammergut. Nach Angaben aus dem Umfeld der Familie versuchten Beamte auch dort, den Jugendlichen anzutreffen. Letztlich wurde die Amtshandlung jedoch abgebrochen.

Neuer Asylantrag bringt vorerst Aufschub

Im Anschluss erhielt die Familie die Möglichkeit, einen weiteren Asylantrag einzubringen. Ob dieser Erfolg haben wird, ist derzeit offen. Menschen aus dem Umfeld der Familie sprechen von einer vorübergehenden Atempause. Die Hoffnung richtet sich nun auf ein humanitäres Bleiberecht. Die drohende Abschiebung hat in Semriach zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Freunde und Unterstützer beschreiben die Familie als gut integriert. Beide Elternteile stehen im Berufsleben, die Kinder besuchen Schulen und sind in örtlichen Vereinen aktiv. Auch aus der Gemeinde und vom Arbeitgeber der Eltern soll es Unterstützung geben.