219 Morphium-Ampullen verschwunden: Pflegerin im Visier

Über Monate sollen hunderte Morphium-Ampullen nicht bei schwer kranken Patienten angekommen sein. Eine ehemalige Mitarbeiterin eines mobilen Palliativteams musste sich deshalb nun vor Gericht verantworten.

Eigentlich waren die Medikamente für unheilbar kranke Menschen bestimmt. Stattdessen sollen 219 Morphium-Ampullen über Monate hinweg nicht verabreicht worden sein. Eine ehemalige Mitarbeiterin eines mobilen Palliativteams musste sich deshalb nun vor dem Bezirksgericht Liezen verantworten.

Teil des Medikaments selbst konsumiert

Vor Gericht bekannte sich die Frau schuldig. Auf Nachfrage des Richters erklärte sie, sie habe etwa ein Drittel der Morphium-Ampullen selbst verwendet. Was mit den übrigen Ampullen geschah, konnte sie nicht nachvollziehbar erklären. Der mutmaßliche Tatzeitraum erstreckte sich über rund 200 Tage. Die Angeklagte schilderte eine massive persönliche und berufliche Belastung. Mehrere Langzeitkrankenstände im Team, eine hohe Zahl an Patienten und familiäre Probleme hätten sie an ihre Grenzen gebracht. Vor Gericht sagte sie, sie habe nach mehr als 20 Jahren im Palliativbereich zeitweise selbst Suizidgedanken gehabt.

Vorwurf des Weiterverkaufs zurückgewiesen

Im Verfahren wurde auch die Möglichkeit angesprochen, dass die fehlenden Ampullen unbefugt weitergegeben worden sein könnten. Dies bestritt die ehemalige Pflegekraft entschieden. Sie habe nach eigenen Angaben nie Kontakt zur Drogenszene gehabt. Das Gericht folgte dieser Darstellung. Hinweise auf einen Verkauf der Medikamente ergaben sich im Verfahren nicht.

Verfahren endet ohne Schuldspruch

Statt eines Urteils wurde der bislang unbescholtenen Frau eine Diversion angeboten. Sie akzeptierte diese und muss 1.900 Euro bezahlen. Im Gegenzug wird das Strafverfahren eingestellt und es erfolgt kein Schuldspruch. Den entstandenen Sachschaden von rund 120 Euro beglich die ehemalige Pflegekraft noch direkt nach der Verhandlung.