Auto überschlägt sich nach Crash: Mehrere Verletzte in Zeltweg

Zwei Autos stießen in einem Kreuzungsbereich in Zeltweg zusammen, dabei überschlug sich eines der Fahrzeuge. Mehrere Menschen wurden verletzt und von Rettungskräften versorgt.

Im Kreuzungsbereich der Triester Straße und des Flatschacherwegs kollidierten zwei Autos. Dabei überschlug sich eines der Fahrzeuge. Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Zeltweg-Stadt am Unfallort eintrafen, wurden bereits mehrere verletzte Personen versorgt. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten sie Verletzungen unbestimmten Grades. Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Betreuung.

©FF Zeltweg, BM d.V. Nico Schaden Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen entfernten die Einsatzkräfte die beschädigten Fahrzeuge von der Straße.

Feuerwehr sicherte Unfallstelle

Um weitere Gefahren zu verhindern, sperrte die Feuerwehr den Unfallbereich ab und stellte einen dreifachen Brandschutz sicher. Außerdem wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden, um die Fahrbahn zu sichern. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen entfernten die Einsatzkräfte die beschädigten Fahrzeuge von der Straße. Die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Neben der Feuerwehr standen auch das Rote Kreuz sowie die Polizei im Einsatz.