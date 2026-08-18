Millionen für Nachhilfe: So teuer ist Lernen in der Steiermark

Immer mehr Familien geraten durch Nachhilfe finanziell unter Druck. In der Steiermark wurden im vergangenen Schuljahr rund 18,1 Millionen Euro dafür ausgegeben. Besonders gefragt ist Mathematik.

Gute Noten haben für viele Familien ihren Preis. Laut dem aktuellen Nachhilfemonitoring 2026 der Arbeiterkammer wurden im vergangenen Schuljahr in der Steiermark rund 18,1 Millionen Euro für Nachhilfe ausgegeben, deutlich mehr als im Jahr davor. Gleichzeitig konnten sich tausende Eltern die benötigte Unterstützung für ihre Kinder gar nicht leisten.

Jedes dritte Kind braucht Unterstützung

Die AK-Studie zeigt: Rund 46.000 Schüler in der Steiermark, das entspricht 34 Prozent, benötigten im vergangenen Schuljahr Nachhilfe oder hätten sie gebraucht. Etwa 23.000 Kinder erhielten bezahlte Nachhilfe, weitere 7.000 hätten sie laut Befragung ebenfalls benötigt, doch ihren Familien fehlte das Geld dafür. Im Durchschnitt investierten Eltern 770 Euro pro Kind in Nachhilfe. Zwar liegt dieser Wert geringfügig unter jenem des Vorjahres, die Gesamtausgaben stiegen dennoch von 16,6 auf 18,1 Millionen Euro. Der Grund: Viele Familien greifen laut Arbeiterkammer nur noch punktuell auf Nachhilfe zurück, etwa vor Schularbeiten oder Prüfungen. Diese Form der Unterstützung ist oft teurer.

„Chancengerechtigkeit im Bildungssystem“

AK-Bildungsbereichsleiterin Alexandra Hörmann sieht die Entwicklung mit Sorge. „Eltern leisten sich für ihre Kinder in den meisten Fällen nur mehr punktuell Nachhilfe, nicht mehr kontinuierlich. Das ist teurer“, erklärt sie. AK-Präsident Josef Pesserl fordert deshalb mehr Chancengerechtigkeit im Bildungssystem: „Diese ganztägige Schulform ist allen anderen Schulformen weit überlegen und gibt auch Kindern, deren Eltern sich keine Nachhilfe leisten können, gerechte Chancen auf eine gute Bildung.“

Mathematik bleibt das größte Sorgenfach

Besonders häufig benötigen Kinder Unterstützung in Mathematik. Rund zwei Drittel aller Nachhilfeschüler lernen in diesem Fach zusätzlich. Dahinter folgen Deutsch und Fremdsprachen. Alarmierend sei laut Arbeiterkammer zudem, dass bereits jedes vierte Volksschulkind der dritten und vierten Klasse Nachhilfe erhält, oft mit Blick auf den Übertritt ins Gymnasium. Für viele Eltern bedeutet die zusätzliche Förderung nicht nur finanzielle, sondern auch zeitliche Belastung. 49 Prozent der Familien mit bezahlter Nachhilfe geben an, dadurch finanziell deutlich belastet zu sein. Gleichzeitig unterstützen 76 Prozent der Eltern ihre Kinder regelmäßig beim Lernen oder bei den Hausaufgaben, ein Viertel sogar nahezu täglich.