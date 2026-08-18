Rauferei am Sportplatz: Vier Verletzte und ein Schwerverletzter

Ein Streit am Sportplatz in Paldau ist am Samstagabend völlig eskaliert. Vier Menschen wurden bei einer Rauferei verletzt, einer davon schwer. Auch der mutmaßliche Tatverdächtige erlitt Verletzungen.

Nach einer Auseinandersetzung wurden vier Personen verletzt, eine davon so schwer, dass sie in das LKH Graz gebracht werden musste.

Nach einer Auseinandersetzung wurden vier Personen verletzt, eine davon so schwer, dass sie in das LKH Graz gebracht werden musste.

Ein heftiger Streit hat am Samstagabend auf einem Sportplatz in Paldau (Bezirk Südoststeiermark) einen größeren Einsatz von Polizei und Rettung ausgelöst. Nach einer Auseinandersetzung wurden vier Personen verletzt, eine davon so schwer, dass sie in das LKH Graz gebracht werden musste.

Streit eskalierte am Sportplatz

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 21 Uhr auf dem Sportplatz zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz insgesamt vier Menschen verletzt haben. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen, ein weiteres Opfer musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch der 50-jährige Tatverdächtige wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist derzeit nicht bekannt. Wie es zu der Eskalation kommen konnte und wodurch der Streit ausgelöst wurde, ist derzeit noch unklar.