46.000 Schüler brauchen Nachhilfe: Schülerbewegung fordert Sonderbudget

Rund 46.000 Schüler in der Steiermark brauchten zuletzt Nachhilfe oder hätten sie benötigt. Die Schülerbewegung Progress Steiermark fordert deshalb ein Sonderbudget für Schulen und kritisiert Kürzungen bei der Deutschförderung.

Rund 46.000 Schülerinnen und Schüler in der Steiermark benötigten im vergangenen Schuljahr Nachhilfe oder hätten zusätzliche Unterstützung gebraucht. Nun meldet sich Progress Steiermark zu Wort. Die progressive Schülerbewegung vertritt die Interessen von Schülerinnen und Schülern auf Landesebene und setzt sich nach eigenen Angaben für eine moderne, gerechte und demokratische Schule ein. Angesichts des hohen Nachhilfebedarfs fordert sie ein Sonderbudget für die steirischen Schulen. „Wenn mehr als jedes dritte Kind zusätzliche Unterstützung braucht, ist das ein bildungspolitisches Alarmsignal. Bildung darf nicht davon abhängen, ob sich Eltern private Nachhilfe leisten können“, sagt Landesvorsitzender Wendelin Krammer.

©Progress Steiermark Wendelin Krammer, Landesvorsitzender von Progress Steiermark, fordert mehr Unterstützung für Schülerinnen und Schüler.

Millionen für Nachhilfe

Wie das aktuelle Nachhilfemonitoring der Arbeiterkammer zeigt, entsprechen die 46.000 betroffenen Schülerinnen und Schüler rund 34 Prozent. Etwa 23.000 Kinder erhielten bezahlte Nachhilfe. Weitere 7.000 hätten laut Befragung ebenfalls Unterstützung benötigt, ihre Familien konnten sie sich jedoch nicht leisten. Insgesamt gaben Eltern in der Steiermark rund 18,1 Millionen Euro für Nachhilfe aus. Im Jahr davor waren es 16,6 Millionen Euro. Besonders häufig wird Unterstützung in Mathematik benötigt, danach folgen Deutsch und Fremdsprachen.

Kritik an Förderung

Für Progress Steiermark ist der hohe Unterstützungsbedarf auch ein Grund, auf die Deutschförderung an den Schulen zu schauen. Unter Berufung auf einen Bericht des ORF Steiermark kritisiert die Schülerbewegung, dass es heuer 45 Deutschförderlehrkräfte weniger als im Vorjahr gebe. Gleichzeitig seien die Landesfördermittel für die Deutschförderung um 37 Prozent gekürzt worden. „Wer bei der Förderung kürzt, darf sich nicht wundern, wenn Unterstützungsbedarf sichtbar wird. Gerade jetzt braucht es mehr Ressourcen an den Schulen und nicht weniger“, sagt Krammer.

Sonderbudget verlangt

Mit einem Sonderbudget sollen nach den Vorstellungen von Progress zusätzliche Förderstunden und Lernförderung finanziert werden. Auch die Deutschförderung soll ausgebaut werden. Schulen mit besonders hohem Förderbedarf sollen zusätzliches Personal erhalten, Kinder aus einkommensschwachen Familien gezielt unterstützt werden. Auch die designierte AHS-Landesschulsprecherin Magdalena Mayrhofer sieht das Land in der Pflicht. „Es reicht nicht, auf den Bund zu verweisen. Das Land trägt Verantwortung dafür, dass Schülerinnen und Schüler jene Unterstützung bekommen, die sie im Schulalltag brauchen“, sagt Mayrhofer.

©Progress Steiermark Magdalena Mayrhofer, designierte AHS-Landesschulsprecherin, sieht bei der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern auch das Land in der Verantwortung.

Konzept vom Land

Progress Steiermark fordert Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) schließlich dazu auf, ein konkretes Finanzierungskonzept für die zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen vorzulegen. Außerdem sollen die Auswirkungen der Kürzungen bei der Deutschförderung überprüft werden. Für Krammer ist angesichts der Zahl von 46.000 betroffenen Schülerinnen und Schülern Handlungsbedarf gegeben: „Die Landesregierung muss jetzt handeln. 46.000 Schülerinnen und Schüler mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf sind zu viele, um die Entwicklung einfach zur Kenntnis zu nehmen. Wir brauchen konkrete Investitionen in die Schulen statt weiterer Verzögerungen“.