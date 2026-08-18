A2 bei Hartberg: Auto überschlägt sich und landet im Wald

Auf der A2 bei Hartberg kam ein Auto mit vier Menschen und einem Hund von der Fahrbahn ab und landete nach einem Überschlag im Wald. Zwei Insassen mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack gerettet werden.

Das Unfallauto überschlug sich, durchbrach den Begrenzungszaun und blieb in einem Waldstück neben der A2 bei Hartberg liegen.

Das Unfallauto überschlug sich, durchbrach den Begrenzungszaun und blieb in einem Waldstück neben der A2 bei Hartberg liegen.

Am Dienstagvormittag, dem 18. August 2026, heulten in Hartberg die Sirenen. Auf der A2-Südautobahn kam ein Auto mit vier Insassen und einem Hund aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich, durchbrach den Begrenzungszaun und blieb zwischen Bäumen in einem angrenzenden Waldstück liegen. Die Feuerwehren Hartberg und Markt Allhau wurden daraufhin zum Unfallort gerufen.

Zwei Personen und Hund befreiten sich selbst

Zwei Menschen konnten sich gemeinsam mit dem Hund selbst aus dem Unfallauto befreien. Zwei weitere Insassen blieben hingegen im Fahrzeug zurück. Weil das Gelände abschüssig war und das Auto ungünstig lag, mussten die Einsatzkräfte zunächst umfangreiche Sicherungsmaßnahmen treffen. Erst danach konnte die Rettung der beiden verbliebenen Personen beginnen. Für die Menschenrettung setzte die Feuerwehr schweres Rettungsgerät ein. Nach dem laut Feuerwehr kräftezehrenden Einsatz konnten schließlich auch die beiden noch im Wagen befindlichen Personen gerettet werden. Alle vier Insassen wurden vom Roten Kreuz versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Um die Versorgung des Hundes kümmerte sich die Polizei.

©Feuerwehr Hartberg | Die Feuerwehren Hartberg und Markt Allhau retteten zwei im Fahrzeug verbliebene Personen mit schwerem Rettungsgerät.

A2 zeitweise gesperrt

Nach der Rettung musste auch das Unfallauto aus dem Waldstück geborgen werden. Dafür kamen eine Seilwinde und ein Kran zum Einsatz. Anschließend wurde der Wagen zu einem sicheren Abstellplatz gebracht. Während der Rettungsarbeiten war die A2 in Fahrtrichtung Wien für einige Zeit vollständig gesperrt.

Einsatz nach drei Stunden beendet

Neben den Feuerwehren Hartberg und Markt Allhau standen das Rote Kreuz, zwei Rettungshubschrauber, die Polizei und die ASFINAG im Einsatz. Rund drei Stunden nach der Alarmierung konnten die Arbeiten beendet werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hartberg bedankte sich anschließend bei allen beteiligten Einsatzkräften für die Zusammenarbeit.