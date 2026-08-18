Neue Leitung und ein Standort: GrECo bündelt Kräfte in Graz

Bei GrECo in der Steiermark gibt es eine neue Führung: Martin Lang leitet seit Juli 2026 die gesamte Region. Gleichzeitig sollen die Teams künftig an einem Standort in Graz zusammengeführt werden.

Martin Lang hat mit Juli 2026 die Regionalleitung von GrECo in der Steiermark übernommen. Damit erweitert sich sein bisheriger Aufgabenbereich deutlich. Seit April 2025 war er bereits als Regional Manager Bancassurance Steiermark tätig. Nun verantwortet er beide Bereiche und damit auch die Weiterentwicklung des steirischen Standorts. Insgesamt betreut GrECo in der Steiermark mehr als 300 Klienten.

©GrECo Martin Lang leitet seit Juli 2026 die Region Steiermark bei GrECo.

Mehr Verantwortung

Lang ist seit knapp 20 Jahren in der Versicherungsbranche tätig. Seit 2011 ist er Akademischer Versicherungskaufmann. Während seiner Zeit bei der GRAWE war er ab 2014 zunächst Verkaufsorganisator der Landesdirektion Steiermark Süd. Ab 2018 arbeitete er als Gebietsleiter in Graz und führte dort das Vertriebsteam. Im Vorjahr wechselte er schließlich zu GrECo.

Ein Standort

Mit der neuen Regionalleitung sollen auch die Strukturen in der Steiermark stärker gebündelt werden. Die Teams sollen künftig an einem gemeinsamen Standort in Graz zusammenarbeiten. Damit will GrECo die verschiedenen Bereiche enger miteinander verbinden. Lang sieht dabei veränderte Anforderungen bei Unternehmen: „Unternehmen erwarten heute weit mehr als Versicherungsschutz. Sie benötigen Partner, die Risiken ganzheitlich betrachten und gemeinsam mit ihnen tragfähige Lösungen entwickeln. Mit meiner langjährigen Expertise der Versicherungsbranche kann ich unsere Klienten genau dabei gezielt unterstützen“.

300 Klienten

GrECo betreut in der Steiermark mehr als 300 Klienten aus unterschiedlichen Branchen. Nach Angaben des Unternehmens setzen viele davon auf langfristige Zusammenarbeit und persönliche Betreuung vor Ort. Vorstand Christoph Repolust verweist bei der neuen Besetzung besonders auf Langs Erfahrung und seine Kontakte in der Region. „Mit Martin steht die Region unter der Leitung eines echten Branchenkenners. Er lebt den regionalen Ansatz von GrECo, ist in der Steiermark top vernetzt und wird so die Region weiter vorantreiben“, so Repolust.