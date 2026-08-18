Sensations-Treibstoff der Zukunft: Flugzeug-Kerosin aus Rüben

Die Nachfrage nach Kerosin steigt, Airlines warnen vor Engpässen. Eine mögliche Lösung kommt aus der Steiermark: Forscher der Montanuni Leoben entwickeln künstliches Kerosin - hergestellt aus Rübenresten und Holzschnitzeln.

Aktuell stammen Flugtreibstoffe fast vollständig aus fossilen Quellen. Elektrische oder

wasserstoffbetriebene Jets sind technisch noch nicht einsatzbereit. „Für die Klimaneutralität braucht es nachhaltige Flugtreibstoffe“, sagt der Leobner Projektleiter Markus Lehner zu 5 Minuten.

So entsteht der Rüben-Treibstoff

Die Forscher setzen auf Biomasse, die ohnehin anfällt: Rübenreste aus der Zuckerproduktion und Holzschnitzel. Diese werden zu Ethanol umgewandelt – der Vorstufe von künstlichem Kerosin. Der Ansatz gilt als vielversprechend, weil er Abfallstoffe nutzt und keine zusätzlichen Flächen beansprucht.

Chance für Österreichs Energiezukunft

Die EU verlangt bis 2050 weitgehend emissionsfreie Luftfahrt – aber ohne synthetisches Kerosin sei das unmöglich, so Lehner. Gelingt die industrielle Umsetzung, könnte Österreich zu einem Vorreiter nachhaltiger Flugtreibstoffe werden.