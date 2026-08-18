2.200 Kilometer: Steirer-Duo radelt einmal rund um Österreich

2.200 Kilometer, 30.000 Höhenmeter und plötzlich ein Bär: Zwei Sportler aus dem Bezirk Liezen haben Österreich auf dem Rad umrundet und selbst die letzte Nacht brachte noch eine kuriose Überraschung.

2.200 Kilometer, 30.000 Höhenmeter und plötzlich ein Bär: Zwei Sportler aus dem Bezirk Liezen haben Österreich auf dem Rad umrundet und selbst die letzte Nacht brachte noch eine kuriose Überraschung.

Einmal Österreich umrunden klingt nach einer ausgedehnten Rundfahrt. Für die Steirer Erich Reith und Markus Brandl bedeutete es allerdings rund 2.200 Kilometer, 30.000 Höhenmeter und kaum Zeit zum Verschnaufen. Als Zweierteam gingen die beiden für Sport Scherz Wörschach beim Race Around Austria an den Start. Die Strecke führte sie über grenznahe Straßen einmal rund um das Land. Am Ende erreichten beide erfolgreich das Ziel – nach einer Tour, bei der nicht nur kräftige Beine gefragt waren.

Berge und Gegenwind

Gemütliches Dahinrollen war auf dieser Runde nicht vorgesehen. Steile Bergpässe wechselten sich mit langen Anstiegen, hügeligen Abschnitten und flachem, windigem Gelände ab. Auch der Großglockner stand auf dem Programm. Damit mussten sich Reith und Brandl immer wieder auf neue Bedingungen einstellen. Kilometer um Kilometer und Höhenmeter um Höhenmeter arbeiteten sie sich durch Österreich.

Kaum Zeit zum Durchschnaufen

Gerade in einer Zweierstaffel bleibt wenig Zeit, um wirklich abzuschalten. Während einer der beiden im Sattel Kilometer sammelt, unterstützt der andere das Team und bereitet sich bereits auf seinen nächsten Einsatz vor. Dazu kommen die langen Nachtstunden, in denen die Müdigkeit immer stärker mitfährt. Auch das Betreuerteam war dabei bis zum letzten Kilometer gefordert und unterstützte die beiden Rennfahrer entlang der Strecke. Ohne Zusammenspiel läuft bei einer solchen Österreich-Runde also nicht viel rund.

Bärige Begegnung

Wie sehr die Strapazen an die Substanz gehen können, zeigte sich ausgerechnet in der letzten Nacht. Markus Brandl berichtet im Gespräch mit 5 Minuten mit einem Augenzwinkern: „Es ist auch in der 2er-Staffel sehr hart. In der letzten Nacht ist mir sogar ein Bär untergekommen, den ich überfahren bin. Mein Team hat mich dann über die Realität aufgeklärt.“ Was zunächst nach einer ziemlich wilden Begegnung klingt, dürfte der extremen Müdigkeit geschuldet gewesen sein. Der vermeintliche Bär wurde damit zur wohl ungewöhnlichsten Geschichte der 2.200 Kilometer langen Runde.

Gemeinsam ins Ziel geradelt

Trotz Bergen, Wind, Nachtstunden und enormer Belastung brachten Reith und Brandl ihre Österreich-Runde erfolgreich zu Ende. Dabei war nicht nur Ausdauer gefragt, sondern auch das Zusammenspiel zwischen den beiden Fahrern und ihrem Betreuerteam. Einer trat in die Pedale, der andere bereitete sich auf die nächste Etappe vor und danach wurde wieder getauscht. So arbeiteten sie sich bis zum letzten Kilometer vor. Am Ende stand für das Duo aus dem Bezirk Liezen vor allem eines fest: Österreich war einmal komplett umrundet.