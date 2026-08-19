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Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Schlossberg.
Viel Sonne und bis zu 31 Grad bringen am Mittwoch den Sommer zurück in die Steiermark.
Steiermark
19/08/2026
Prognose

Hochdruck bringt Sonne und bis zu 31 Grad in die Steiermark

Der Mittwoch bringt der Steiermark wieder viel Sonne und deutlich höhere Temperaturen. Am Nachmittag sind bis zu 31 Grad möglich.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)
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Zur Wochenmitte macht sich in der Steiermark zunehmender Hochdruckeinfluss bemerkbar. Damit stellt sich recht sonniges und weitgehend stabiles Wetter ein. In der Früh halten sich im Südosten zunächst noch einige hochnebelartige Wolkenreste, diese lösen sich jedoch rasch auf. In der nördlichen Obersteiermark können sich Restwolken noch etwas länger bis in den Vormittag hinein halten. Regen ist aber auch dort nicht mehr zu erwarten. „Der Wind dreht auf Süd, es wird wieder merklich wärmer“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag dominiert schließlich in weiten Teilen der Steiermark die Sonne. Über dem Bergland bilden sich zwar Quellwolken, diese bleiben laut Prognose aber harmlos. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 12 und 16 Grad und steigen am Nachmittag auf 25 bis 31 Grad.

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