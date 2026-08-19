Nach tödlichem A2-Unfall: „Matthias, du wirst für immer ein Teil von uns bleiben“

Es war jene Nachricht, die am vergangenen Donnerstagabend viele Menschen erschütterte: Auf der A2 bei Graz war ein 24-jähriger Südoststeirer mit seinem Auto gegen das Heck eines Sattelanhängers geprallt, 5 Minuten hat berichtet: Tödliche Kollision auf A2 bei Graz: 24-Jähriger stirbt nach Lkw-Unfall. Der Notarzt konnte nichts mehr für den jungen Lenker tun. Er starb noch an der Unfallstelle.

St. Anna am Aigen trauert um Matthias

Nun hat der Verstorbene einen Namen: Matthias Faßold aus St. Anna am Aigen. Er wurde nur 24 Jahre alt. In seiner Heimat hinterlässt sein Tod eine Lücke, die weit über Familie und engste Freunde hinausgeht. Matthias war tief im örtlichen Vereinsleben verwurzelt. Er engagierte sich bei der Feuerwehr, der Landjugend und im Tennisverein. Vor allem aber gehörte sein Herz der Musik. Bürgermeisterin Andrea Pock beschreibt gegenüber der Kleinen Zeitung, wie präsent der 24-Jährige im Ort gewesen sei: „Er war immer für alle da, in ganz St. Anna präsent. Es kennen ihn alle, wir sind total fassungslos.“ Menschen, die ihn kannten, erinnern sich an einen hilfsbereiten jungen Mann, der viel Freude und Leichtigkeit mitbrachte.

„Du hast Musik nicht nur geliebt, du hast Musik gelebt“

Besonders schwer wiegt der Verlust bei der Marktmusikkapelle St. Anna am Aigen. Matthias war dort nicht einfach nur einer von vielen Musikern. Er übernahm Verantwortung als Stabführer, Jugendreferent und Kapellmeister-Stellvertreter und spielte Saxophon. In einem emotionalen Abschied macht die Musikkapelle deutlich, was Matthias für die Gemeinschaft bedeutete: „Was bleibt, ist deine Musik. Deine Freundschaft. Deine Spuren. Und die Erinnerung an dich.“ Die Musiker beschreiben ihn nicht nur als Kollegen, sondern vor allem als Freund. Sein Engagement, seine Hilfsbereitschaft und sein Lachen bei den gemeinsamen Proben würden fehlen. Besonders ein Satz bringt die Leidenschaft des 24-Jährigen auf den Punkt: „Du hast Musik nicht nur geliebt – du hast Musik gelebt, wie es kaum ein anderer getan hat.“

Mit 24 Jahren bereits Kapellmeister

Dabei hatte Matthias musikalisch noch viel vor sich. Erst Anfang 2026 hatte er eine neue Aufgabe übernommen: Als Kapellmeister der Musikkapelle Kapfenstein stand der junge Südoststeirer erstmals selbst an der Spitze eines Orchesters. Im März dirigierte er sein erstes Konzert. Es sollte zugleich sein letztes werden. Obmann Stefan Dirnbauer erinnert sich an die gemeinsame intensive Probenzeit und daran, wie schnell Matthias Teil der Gemeinschaft geworden war. „Wir hätten mit ihm große Pläne gehabt, leider ist er viel zu früh gegangen.“ Auch über die Grenzen seiner Heimatgemeinde hinaus war Matthias in der Blasmusik aktiv. Als Saxophonist half er unter anderem bei anderen Musikkapellen aus. Für das Bezirksjugendcamp in Bad Gleichenberg soll er erst vor wenigen Wochen sogar Urlaub genommen haben, um dort beim Grillen mitzuhelfen.

„Du bist überall dort, wo wir gemeinsam musizieren“

Zurück bleiben Freunde, Vereinskollegen und eine Gemeinde, für die der 24-Jährige trotz seines jungen Alters längst zu einem festen Bestandteil geworden war. Die Marktmusikkapelle St. Anna am Aigen findet für den Abschied Worte, die wohl auch bei den kommenden Proben und Auftritten mitschwingen werden: „Du bist nicht mehr dort, wo du warst. Aber du bist überall dort, wo wir gemeinsam musizieren.“ Und so soll Matthias auch in Erinnerung bleiben: als Freund, als engagierter junger Mann und als Musiker, für den Musik weit mehr als ein Hobby war. „Du wirst für immer ein unvergessener Teil von unserer Marktmusikkapelle bleiben.“