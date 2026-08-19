Nach Brandverdacht: Steirer steht jetzt wegen anderer Vorwürfe vor Gericht

Von den ursprünglichen Anschuldigungen gegen einen 68-jährigen Pensionisten aus der Oststeiermark ist im aktuellen Strafverfahren nur noch ein Bruchteil übrig. Noch vor wenigen Monaten war gegen den bis dahin unbescholtenen Mann wegen mehrerer schwerwiegender Delikte ermittelt worden. Unter anderem stand der Verdacht im Raum, er könnte für mehrere Brände verantwortlich gewesen sein. Besonders schwer wog ein Feuer im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Ein Wirtschaftsgebäude wurde dabei vollständig zerstört. Auch diese Brandstiftung wurde während der Ermittlungen mit dem 68-Jährigen in Verbindung gebracht. Der Mann bestritt die Vorwürfe. Trotzdem verbrachte er rund zweieinhalb Monate in Untersuchungshaft.

Brandvorwürfe sind nicht Teil der Anklage

Mitte April hatte die Polizei über die Festnahme des damals dringend Tatverdächtigen informiert. Nun landete der Fall vor dem Straflandesgericht Graz, allerdings mit einer wesentlich schmaleren Anklage. Die zuvor erhobenen Vorwürfe rund um Brandstiftungen, Feuersbrunst, Diebstähle und Sachbeschädigung sind nicht Gegenstand des aktuellen Prozesses. Verhandelt wird stattdessen wegen gefährlicher Drohung und versuchter schwerer Körperverletzung. Für Verteidiger Helge Schreyer wirft diese Entwicklung Fragen hinsichtlich der damaligen Untersuchungshaft auf. „Meines Erachtens saß er ungerechtfertigterweise in Haft.“ Der Anwalt verweist darauf, dass von den ursprünglich im Raum stehenden Vorwürfen letztlich lediglich die beiden nun angeklagten Delikte verblieben seien.

Auch Farbspur brachte offenbar keinen Zusammenhang

Eine weitere Ermittlungsspur führte offenbar ebenfalls nicht weiter. Dem Pensionisten war auch eine Sachbeschädigung angelastet worden. Dabei ging es um einen mit blauer Farbe besprühten Porsche. Laut Verteidiger habe sich jedoch kein Zusammenhang zwischen der verwendeten Farbe und jener herstellen lassen, die der 68-Jährige besaß. Auch dieser Vorwurf spielt im aktuellen Verfahren keine Rolle mehr.

Was auf einer Geburtstagsfeier passiert sein soll

Im Mittelpunkt des Prozesses steht nun ein Vorfall bei einer privaten Geburtstagsfeier. Dort soll der 68-Jährige plötzlich begonnen haben, Flaschen abzuräumen. Als er sich Geschenken näherte und aufgefordert wurde, diese stehen zu lassen, soll die Situation eskaliert sein. Laut Aussage einer Frau soll der Pensionist sie mit einer Flasche bedroht haben. Sie habe sich daraufhin auf einer Toilette eingeschlossen. „Ich hatte schon das Gefühl, dass er mich mit der Flasche treffen will“, schilderte die Frau vor Gericht. Der Angeklagte bestreitet hingegen, die ihm zugeschriebene Drohung ausgesprochen zu haben.

Aussage über Waffe räumt 68-Jähriger ein

Einen anderen Teil des Vorfalls bestreitet der Oststeirer nicht. Er habe von einer Waffe in seinem Auto gesprochen. Damit habe er möglicherweise abschrecken wollen, erklärte er vor Gericht. Gegen den Mann wurde nach dem Vorfall ein Waffenverbot ausgesprochen. Ob sich der 68-Jährige wegen der verbliebenen Anklagepunkte strafbar gemacht hat, ist noch nicht entschieden.

Noch kein Urteil in Graz

Richterin Kornelia Philipp fällte vorerst kein Urteil. Zunächst soll ein Sachverständiger die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten prüfen. Damit bleibt der Prozess offen. Fest steht derzeit lediglich: Die besonders schweren Vorwürfe, die ursprünglich zu den Ermittlungen gegen den Oststeirer geführt hatten, sind nicht Bestandteil der nun verhandelten Anklage. Wichtig ist dabei die juristische Unterscheidung: Dass diese Vorwürfe nicht angeklagt wurden, bedeutet nicht automatisch, dass gerichtlich festgestellt wurde, die Untersuchungshaft sei rechtswidrig gewesen. Die Aussage, der Mann habe „zu Unrecht“ in Haft gesessen, stammt von seinem Verteidiger. Für den 68-Jährigen gilt hinsichtlich der aktuellen Anklage die Unschuldsvermutung.