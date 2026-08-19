Steirer entdecken neuen Supermarkt hinter der Grenze: „Finde den super“

Nur wenige Minuten von der steirischen Grenze entfernt gibt es seit Kurzem eine neue Adresse für Schnäppchenjäger. Eurospin hat in Šentilj seine 60. Filiale in Slowenien eröffnet. Viele Steirer machten sich bereits ein Bild.

Einmal über die Grenze bei Spielfeld und schon ist man da: Seit 9. Juli 2026 hat im slowenischen Šentilj ein neuer Eurospin geöffnet. Die Neueröffnung dürfte sich mittlerweile auch unter steirischen Kunden herumgesprochen haben. In sozialen Medien tauchen bereits erste Erfahrungsberichte auf. Besonders für Menschen aus dem Bezirk Leibnitz liegt der neue Supermarkt praktisch vor der Haustür. Die Filiale befindet sich in der Šeškova ulica 1 in Šentilj, nur einen Katzensprung von der österreichisch-slowenischen Grenze entfernt.

„Finde den super“

In der Facebook-Gruppe „Leibnitz Leaks“ wird der neue Markt bereits diskutiert. Die ersten Reaktionen fallen ausgesprochen positiv aus. „Finde den super“, schreibt etwa ein Nutzer. Ein anderer war ebenfalls bereits vor Ort und kommt zu einem ähnlichen Urteil: „War auch schon. Super zum Einkaufen.“ Ein weiterer Besucher empfiehlt den neuen Eurospin vor allem wegen seines Sortiments. Hervorgehoben werden die zahlreichen italienischen Lebensmittel sowie die Auswahl an Non-Food-Produkten. Das kommt nicht von ungefähr: Eurospin ist eine italienische Discountkette und setzt stark auf Eigenmarken und italienisch geprägte Produkte.

Ein Unterschied fällt österreichischen Kunden sofort auf

Wer aus der Steiermark zum Einkaufen über die Grenze fährt, trifft auch auf einen Unterschied zu Österreich: In Slowenien gilt derzeit nicht das österreichische Einwegpfand von 25 Cent auf entsprechend gekennzeichnete Kunststoffflaschen und Getränkedosen. Genau dieser Punkt wird auch von steirischen Besuchern des neuen Marktes erwähnt. Wichtig ist allerdings: Wer solche Getränke nach Österreich mitnimmt, kann die Verpackungen hier nicht einfach gegen 25 Cent retournieren. Ohne österreichisches Pfandlogo besteht bei heimischen Rückgabestellen kein Anspruch auf die Auszahlung des österreichischen Einwegpfands.

So schnell sind Steirer beim neuen Eurospin

Die Lage dürfte einer der größten Vorteile des neuen Standorts sein. Wer über Spielfeld nach Šentilj fährt, muss nicht weit ins Landesinnere. In der Facebook-Gruppe wird der Standort als nur wenige Meter nach der MOL-Tankstelle gelegen beschrieben. Die Filiale ist nach den derzeit veröffentlichten Angaben Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Sonntags bleibt der Markt geschlossen. Die Neueröffnung unmittelbar an der steirischen Grenze ist auch für die Handelskette selbst ein Meilenstein. Šentilj ist der mittlerweile 60. Eurospin-Standort in Slowenien. Die Kette ist dort bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten vertreten.