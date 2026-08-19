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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Schild mit dem Schriftlaut Feuerwehr
Zwei Autos kollidieren auf der B72 bei Anger. Drei Menschen werden verletzt, beide Fahrzeuge sind danach ein Totalschaden.
Weiz
19/08/2026
Unfall

Drei Verletzte bei Kollision auf der B72 bei Anger

Auf der B72 bei Anger im Bezirk Weiz kam es am Mittwochvormittag zu einer Kollision zweier Autos. Drei Menschen wurden verletzt und ins LKH Weiz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(187 Wörter)
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Am Mittwoch, dem 19. August 2026, kam es gegen 9.25 Uhr auf der B72 zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg war mit seinem Auto auf der Bundesstraße unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 38,8 wollte er nach links in Richtung Feistritzklamm abbiegen. Dabei dürfte er ein entgegenkommendes Auto übersehen haben.

Autos kollidieren

Das entgegenkommende Fahrzeug wurde von einem 74-Jährigen aus dem Bezirk Weiz gelenkt. Beim Abbiegemanöver kam es zur Kollision der beiden Autos. Dabei wurden beide Lenker verletzt. Auch die 64-jährige Beifahrerin im Auto des 74-Jährigen erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Ins LKH gebracht

Nach dem Zusammenstoß wurden die drei Verletzten zunächst vor Ort versorgt. Anschließend brachte man sie ins LKH Weiz. Wie schwer ihre Verletzungen genau sind, geht aus der Mitteilung der Landespolizeidirektion Steiermark nicht hervor. Fest steht hingegen, dass beide Fahrzeuge bei dem Unfall schwer beschädigt wurden.

Beide Autos Schrott

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Neben der Polizei und dem Roten Kreuz war auch die Feuerwehr Oberfeistritz im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war die Straßenmeisterei Birkfeld.

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