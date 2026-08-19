Fahrzeugbrand auf der A9: Feuerwehren rückten kurz vor Mitternacht aus

Kurz vor Mitternacht mussten Einsatzkräfte am Dienstag auf die A9 ausrücken. In Fahrtrichtung Linz ist ein Fahrzeugbrand gemeldet worden. Für die Löscharbeiten wurde die erste Spur abgesichert.

Am Dienstag, dem 18. August 2026, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaindorf an der Sulm um 23.29 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf die A9 alarmiert. Gemeinsam mit der Feuerwehr Obergralla ging es auf die Autobahn in Fahrtrichtung Linz. An der Einsatzstelle bauten die beiden Feuerwehren eine Löschleitung auf. Gleichzeitig musste der Verkehr abgesichert werden.

Erste Spur gesperrt

Für die Löscharbeiten wurde die erste Fahrspur in Zusammenarbeit mit der ASFINAG abgesichert. So konnten die Einsatzkräfte am Fahrzeug arbeiten. Nach den Löscharbeiten war der Einsatz aber noch nicht vorbei. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Fahrzeug auf mögliche Glutnester kontrolliert.

©Feuerwehr Kaindorf an der Sulm Nach den Löscharbeiten wurde der Pkw mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert.

Abschlepper übernimmt

Danach übernahm ein örtliches Abschleppunternehmen den Unfall-Pkw. Das Fahrzeug wurde verladen und von der Einsatzstelle gebracht. Anschließend säuberten die Einsatzkräfte noch den betroffenen Bereich der Autobahn. Damit waren die Arbeiten vor Ort abgeschlossen. Nach der Reinigung konnte die Fahrspur wieder für den gesamten Verkehr freigegeben werden. Insgesamt standen 15 Personen mit einem TLF und einem RLF im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren die Feuerwehr Obergralla, die Polizei, die ASFINAG und ein lokales Abschleppunternehmen. Angaben zur Ursache des Fahrzeugbrandes wurden nicht gemacht.