Skip to content
Region auswählen:
/ ©Feuerwehr Kaindorf an der Sulm
Foto auf 5min.at zeigt die Feuerwehr Kaindorf an der Sulm bei einem Einsatz.
Die Feuerwehren rückten kurz vor Mitternacht zu einem Fahrzeugbrand auf der A9 aus.
Kaindorf
19/08/2026
Richtung Linz

Fahrzeugbrand auf der A9: Feuerwehren rückten kurz vor Mitternacht aus

Kurz vor Mitternacht mussten Einsatzkräfte am Dienstag auf die A9 ausrücken. In Fahrtrichtung Linz ist ein Fahrzeugbrand gemeldet worden. Für die Löscharbeiten wurde die erste Spur abgesichert.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(199 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Dienstag, dem 18. August 2026, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaindorf an der Sulm um 23.29 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf die A9 alarmiert. Gemeinsam mit der Feuerwehr Obergralla ging es auf die Autobahn in Fahrtrichtung Linz. An der Einsatzstelle bauten die beiden Feuerwehren eine Löschleitung auf. Gleichzeitig musste der Verkehr abgesichert werden.

Erste Spur gesperrt

Für die Löscharbeiten wurde die erste Fahrspur in Zusammenarbeit mit der ASFINAG abgesichert. So konnten die Einsatzkräfte am Fahrzeug arbeiten. Nach den Löscharbeiten war der Einsatz aber noch nicht vorbei. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Fahrzeug auf mögliche Glutnester kontrolliert.

Foto auf 5min.at zeigt die Feuerwehr Kaindorf an der Sulm bei einem Einsatz.
©Feuerwehr Kaindorf an der Sulm
Nach den Löscharbeiten wurde der Pkw mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert.

Abschlepper übernimmt

Danach übernahm ein örtliches Abschleppunternehmen den Unfall-Pkw. Das Fahrzeug wurde verladen und von der Einsatzstelle gebracht. Anschließend säuberten die Einsatzkräfte noch den betroffenen Bereich der Autobahn. Damit waren die Arbeiten vor Ort abgeschlossen. Nach der Reinigung konnte die Fahrspur wieder für den gesamten Verkehr freigegeben werden. Insgesamt standen 15 Personen mit einem TLF und einem RLF im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren die Feuerwehr Obergralla, die Polizei, die ASFINAG und ein lokales Abschleppunternehmen. Angaben zur Ursache des Fahrzeugbrandes wurden nicht gemacht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at