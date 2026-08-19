Trauer in Niklasdorf: Restaurant bleibt nach Todesfall geschlossen

In Niklasdorf hinterlässt der Tod von Hermann G. eine spürbare Lücke: Das Restaurant im VAZ bleibt voraussichtlich bis Jahresende geschlossen. Für viele war es weit mehr als nur ein Gasthaus.

Ein gutes Essen, ein vertrauter Treffpunkt, ein Stück tägliches Gemeindeleben: All das war für viele Menschen mit dem Restaurant im VAZ Niklasdorf verbunden. Nun bleibt der Betrieb vorerst geschlossen. Der traurige Grund ist das Ableben von Hermann G. wie die Marktgemeinde Niklasdorf in einem Facebook-Beitrag bekannt gibt. Voraussichtlich bis Ende des Jahres werden dort keine Gäste bewirtet. Damit bleibt nicht nur ein Restaurant zu – Niklasdorf muss vorerst auch auf einen Ort verzichten, an dem Menschen zusammengekommen sind.

Mehr als nur Essen

Wie sehr das Gasthaus zum Ort gehört hat, bringt die Marktgemeinde selbst auf den Punkt: „Wir wissen, dass das Gasthaus für viele von Ihnen nicht nur ein Ort für ein gutes Essen war, sondern auch ein wichtiger Treffpunkt und fester Bestandteil des täglichen Gemeindelebens.“ Denn ein Gasthaus lebt nicht nur von den Speisen auf dem Teller, sondern auch von den Menschen, die dort zusammenkommen. Genau dieser vertraute Treffpunkt fällt nun vorerst weg. Die Gemeinde bittet angesichts der Situation herzlich um Verständnis.

„Essen auf Rädern“ wie gewohnt

Trotz der traurigen Nachricht gibt es auch eine wichtige Gewissheit: Niemand, der auf die dortige Versorgung angewiesen ist, soll ohne Mahlzeit bleiben. „Essen auf Rädern“ wird laut Marktgemeinde weiterhin wie gewohnt angeboten. Auch die Nachmittagsbetreuung der Volksschule und des Kindergartens wird mit allen notwendigen Mahlzeiten versorgt. Während die Türen des Restaurants vorerst geschlossen bleiben, läuft diese wichtige Versorgung also weiter. Informationen zu „Essen auf Rädern“ gibt es unter 03842 / 81311.

Dank in schwerer Zeit

Am Ende ihrer Mitteilung richtet sich die Marktgemeinde auch direkt an die Niklasdorfer. „Wir möchten uns auf diesem Weg für Ihr Verständnis, Ihre Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.“ Worte, die deutlich machen, dass es derzeit nicht nur um eine organisatorische Schließung geht. Mit dem Tod von Hermann G. steht hinter den geschlossenen Türen des Restaurants ein persönlicher Verlust. Und mit dem VAZ-Restaurant fehlt Niklasdorf vorerst ein Ort, der für viele zum Alltag und zum Miteinander gehört hat.