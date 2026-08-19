Ex-ÖSV-Star mit Rennrad gestürzt: Oberschenkelhals gebrochen

Ein Rennradsturz hat für Hannes Reichelt im Heimaturlaub schwere Folgen: Er brach sich den Oberschenkelhals. In der Klinik Diakonissen Schladming wurde er operiert - nun steht die Reha an.

Hannes Reichelt muss nach seinem Rennradsturz und dem Bruch des Oberschenkelhalses nun Geduld beweisen. Die Operation ist laut dem ehemaligen Profisportler gut verlaufen.

Hannes Reichelt muss nach seinem Rennradsturz und dem Bruch des Oberschenkelhalses nun Geduld beweisen. Die Operation ist laut dem ehemaligen Profisportler gut verlaufen.

So hatte sich der gebürtige Salzburger Hannes Reichelt seinen Urlaub wohl nicht vorgestellt. Am Wochenende stürzte der ehemalige Profisportler mit dem Rennrad und verletzte sich schwer. Auf Facebook machte er nun öffentlich, was passiert ist. „Nicht ganz die Art von Heimaturlaub, die ich mir vorgestellt hab: Leider bin ich am Wochenende mit dem Rennrad gestürzt und hab mir dabei den Oberschenkelhals gebrochen.“

OP gut verlaufen

Nach dem Unfall musste Reichelt operiert werden. Gleichzeitig gibt er seinen Followern ein positives Update zu seinem Zustand. „Die OP ist gut verlaufen, mir geht’s den Umständen entsprechend gut.“ Mit Verletzungen und dem Weg zurück kennt sich Reichelt aus seiner Zeit als Profisportler bereits aus. Nun steht für ihn erneut eine längere Phase der Erholung bevor.

©Facebook Hannes Reichel Hannes Reichelt meldet sich nach seinem Rennradsturz aus der Klinik. Jetzt stehen für den Ex-ÖSV-Star Reha, Ruhe und viel Geduld auf dem Programm.

Jetzt zählt Geduld

Für die nächste Zeit hat Reichelt deshalb einen klaren Plan. „Jetzt heißt erstmal: Geduld, Ruhe, brav Reha-Übungen machen und Stück für Stück wieder mehr Kraft und Beweglichkeit ins Bein bekommen.“ Auch seine Follower will er auf diesem Weg mitnehmen. Reha und Therapie sollen dabei ebenso Thema sein wie die einzelnen Schritte zurück in den Alltag als Familienvater und Hobbysportler.

Dank an Helfer

Besonders wichtig ist Reichelt auch ein Dank an jene, die ihn nach seinem Sturz versorgt haben. Er nennt dabei das Team der Klinik Diakonissen Schladming und die gesamte Rettungskette. Vom Unfall bis ins Krankenhaus habe diese laut Reichelt innerhalb von nur 20 Minuten funktioniert. „Das ist nicht selbstverständlich, dafür verdienen alle Beteiligten unsere größte Wertschätzung.“ Zum Abschluss bedankt er sich außerdem für die vielen guten Wünsche.