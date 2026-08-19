Plötzlicher Stromschlag: Arbeiter (35) bricht bei Zeltaufbau zusammen

Die Vorbereitungen für eine Laufveranstaltung endeten für einen 35-Jährigen im Krankenhaus: Beim Aufbau eines Großzelts erlitt der Arbeiter in Deutschlandsberg einen Stromschlag.

Beim Aufbau eines Großzelts für eine Laufveranstaltung kam es am Mittwoch in Deutschlandsberg zu einem folgenschweren Zwischenfall: Ein 35-Jähriger erlitt einen Stromschlag und brach zusammen. Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch, 19. August 2026, gegen 10.30 Uhr in einem Industrie- und Gewerbepark in Deutschlandsberg. Dort liefen gerade die Vorbereitungen für eine Laufveranstaltung.

35-Jähriger brach zusammen

Beim Einschlagen eines Erdankers für ein Großraumzelt wurde laut Polizei eine unter der Erde verlaufende Stromleitung beschädigt. Zunächst bemerkte das allerdings niemand. Doch dann nahm das Unglück seinen Lauf: Bei den weiteren Arbeiten geriet ein 35-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Südoststeiermark in den Stromkreis und erlitt einen Stromschlag. Kurz darauf brach sein Kreislauf zusammen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt brachte das Rote Kreuz den Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Deutschlandsberg.

Bereich abgesichert

Mitarbeiter der Energie Steiermark lokalisierten anschließend die beschädigte Stromleitung und sicherten den betroffenen Bereich ab. Auch die Freiwillige Feuerwehr Deutschlandsberg rückte mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften an. Wie genau es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte, wird noch ermittelt.