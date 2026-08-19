Hand gerät in laufende Kreissäge: Landwirt schwer verletzt

Arbeiten mit einer Handkreissäge endeten am Mittwochnachmittag für einen steirischen Landwirt im Krankenhaus. Er wurde schwer verletzt.

Ein weiterer Arbeitsunfall heute in der Steiermark: Ein 53-Jähriger Landwirt geriet mit seiner linken Hand in eine laufende Handkreissäge und wurde schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 19. August 2026, gegen 14.30 Uhr in Dechantskirchen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Familie alarmierte die Rettung

Der 53-Jährige arbeitete laut Polizei alleine mit einer Handkreissäge. Dabei geriet er mit einer Hand in die laufende Säge und erlitt schwere Verletzungen an der linken Hand. „Er konnte selbst Familienmitglieder verständigen, die die Rettungskräfte alarmierten“, so die Polizei. Das Rote Kreuz versorgte den 53-Jährigen zunächst vor Ort. Anschließend flog ihn der Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins Unfallkrankenhaus Graz.