Bis zu 32 Grad: In der Steiermark drohen Gewitter mit Hagel und Sturm

Der Donnerstag, 20. August, beginnt in der Steiermark noch freundlich. „Mit mäßigem Südwestwind scheint am Donnerstagvormittag die Sonne“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Örtliche Restwolken oder Nebelfelder lösen sich rasch auf. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung allerdings zu. Von Südwesten ziehen in weiterer Folge teils kräftige Regenschauer und Gewitter über die Obersteiermark. Dabei können Starkregen und Hagel auftreten, insbesondere der Wind kann stürmisch werden. Auch der Südosten könnte die Auswirkungen zu spüren bekommen. Dort sind am Abend zumindest starke Windböen möglich. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 14 und 20 Grad, am Nachmittag werden 26 bis 32 Grad erreicht.