Unwettergefahr für die Steiermark: Wo Hagel und Sturm erwartet wird

Nach viel Sonne und Temperaturen von bis zu 32 Grad steigt heute in der Steiermark die Unwettergefahr deutlich an. Besonders in der Obersteiermark können kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischem Wind niedergehen.

Der Donnerstag startet in weiten Teilen der Steiermark noch freundlich. Bei mäßigem Südwestwind scheint am Vormittag häufig die Sonne, örtliche Restwolken und Nebelfelder verschwinden rasch. Doch die ruhige Wetterphase hält nicht lange an: Bereits am Nachmittag steigt laut GeoSphere Austria das Risiko für teils heftige Gewitter. Vor allem in der Obersteiermark sollten sich die Menschen auf einen markanten Wetterumschwung einstellen. Von Südwesten ziehen zunehmend dichte Wolken auf, in weiterer Folge breiten sich Regenschauer und Gewitter aus. Diese können lokal kräftig ausfallen. Wie es generell in Österreich aussieht, erfährst du hier: Unwettergefahr am Donnerstag in Österreich: Wann es ungemütlich wird.

Starkregen, Hagel und stürmischer Wind möglich

Das größte Unwetterpotenzial besteht dabei nicht überall gleichzeitig. Vielmehr können einzelne Gewitterzellen punktuell umso heftiger ausfallen. Neben Starkregen und Hagel ist insbesondere mit starken bis stürmischen Windböen zu rechnen. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die feucht-schwüle und energiereiche Luft. Zuvor steigen die Temperaturen noch einmal deutlich an: Die Tageshöchstwerte liegen in der Steiermark zwischen 26 und 32 Grad. In Kombination mit der hohen Luftfeuchtigkeit entsteht damit eine Wetterlage, die kräftige Gewitter begünstigt.

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Obersteiermark zuerst betroffen

Nach den aktuellen Prognosen trifft es zunächst vor allem die westliche Obersteiermark. Dort können bereits früher am Tag einzelne Schauer auftreten. Im Laufe des Nachmittags nimmt die Gewittergefahr deutlich zu. Anders sieht es zunächst im Süden und Südosten der Steiermark aus. Dort bleibt es länger trocken und heiß. Allerdings kann sich das Wetter auch hier am Abend bemerkbar machen. Selbst dort, wo kaum Regen fällt, sind starke Windböen möglich.

Auch am Abend noch kräftige Gewitter

Mit Sonnenuntergang ist die Gefahr noch nicht vorbei. Am Donnerstagabend und in den ersten Nachtstunden können weiterhin teils kräftige Gewitter über die Steiermark ziehen. Erst während der zweiten Nachthälfte dürfte sich die Wetterlage allmählich beruhigen. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 19 Grad. Wer am Nachmittag oder Abend im Freien unterwegs ist, sollte die Wetterentwicklung daher besonders im Auge behalten. Vor allem bei Gewittern mit starken Windböen können herabfallende Äste oder umstürzende Gegenstände zur Gefahr werden. Noch härter dürfte das Gewitter den Raum rund um die Obere Adria treffen, 5 Minuten hat bereits berichtet: An der Adria: Starkregen, großer Hagel, Sturm – schwere Unwetter drohen.

Freitag bringt deutliche Abkühlung

Am Freitag zeigt sich dann ein anderes Wetterbild. In der Obersteiermark dominieren die Wolken, im Tagesverlauf ziehen immer wieder Regenschauer und vereinzelt Gewitter durch. Im Südosten bleibt es dagegen schwül, gleichzeitig zeigt sich dort häufiger die Sonne. Abseits des Randgebirges dürfte die Schauerneigung deutlich geringer sein. Spürbar wird vor allem der Temperaturrückgang: Mehr als 22 bis 27 Grad sind am Freitag nicht mehr zu erwarten.

Wochenende startet wieder freundlicher

Am Samstag beruhigt sich die Wetterlage zunehmend. Zwar bleibt die südwestliche Höhenströmung bestehen, die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter nimmt aber deutlich ab. Die Sonne kommt wieder häufiger zum Vorschein, besonders südlich der Randgebirge. Mit 22 bis 28 Grad bleibt es sommerlich warm, die große Hitze der vergangenen Tage ist vorerst aber kein Thema mehr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2026 um 07:38 Uhr aktualisiert