Auto landet auf Böschung: 17 Feuerwehrleute rücken zur Bergung aus

Nächtlicher Einsatz auf der Fradenbergstraße: Ein Auto kam am Mittwochabend von der Fahrbahn ab und blieb auf einer Böschung stecken. 17 Feuerwehrkräfte rückten zur Bergung aus.

Vor Ort zeigte sich, dass das Fahrzeug nicht mehr selbstständig von der Böschung zurück auf die Straße gelangen konnte.

Vor Ort zeigte sich, dass das Fahrzeug nicht mehr selbstständig von der Böschung zurück auf die Straße gelangen konnte.

Um 23.15 Uhr ging die Alarmierung bei der Freiwilligen Feuerwehr Landscha ein. Vor Ort zeigte sich, dass das Fahrzeug nicht mehr selbstständig von der Böschung zurück auf die Straße gelangen konnte. Die Einsatzkräfte leuchteten zunächst den Unfallbereich aus, um eine sichere Bergung in der Dunkelheit zu ermöglichen. Anschließend kam eine Seilwinde zum Einsatz.

©FF Landscha Die FF Landscha stand mit 17 Mitgliedern im Einsatz.

Feuerwehr zieht Auto mit Seilwinde zurück

Mit ihrer Hilfe konnte das Auto von der Böschung geborgen werden. Danach wurde das Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Auch ausgetretene Betriebsmittel beschäftigten die Einsatzkräfte. Die FF Landscha stand mit 17 Mitgliedern im Einsatz. Nach rund einer Stunde waren die Arbeiten beendet. Neben der Feuerwehr war die Polizei vor Ort.