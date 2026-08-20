„Wollte nur seinen Geburtstag feiern“: Zeugen nach brutalem Übergriff gesucht

Eine Geburtstagsfeier in Fürstenfeld soll für Ewald mit schweren Verletzungen geendet haben. Als er einem Freund helfen wollte, sei er von mehreren Personen zusammengeschlagen worden. Nun werden dringend Zeugen gesucht.

Gesucht werden insbesondere Personen, die sich in der Nacht auf den 14. August gegen 3.30 Uhr im betreffenden Bereich in Fürstenfeld aufgehalten haben und den Angriff auf den Mann gesehen haben.

Gesucht werden insbesondere Personen, die sich in der Nacht auf den 14. August gegen 3.30 Uhr im betreffenden Bereich in Fürstenfeld aufgehalten haben und den Angriff auf den Mann gesehen haben.

Was als ausgelassener Geburtstagsabend begonnen hatte, endete laut einem aktuellen Zeugenaufruf mit einem Krankenhausaufenthalt und schweren Verletzungen. In der Facebook-Gruppe „Miteinander für Fürstenfeld“ wird derzeit nach Menschen gesucht, die einen mutmaßlichen Übergriff in der Nacht auf Freitag, 14. August 2026, beobachtet haben könnten. Betroffen ist ein Mann namens Ewald. Er wollte am Donnerstag seinen Geburtstag beim „LaDo“ feiern. Gegen 3.30 Uhr am nächsten Morgen sei er auf dem Weg zu einem Taxi gewesen, als es auf einem Parkplatz vor dem Fürstenbräu zu dem Vorfall gekommen sein soll.

Freund soll zu Boden geworfen worden sein

Nach der Schilderung im Zeugenaufruf soll zunächst ein Freund von Ewald von mehreren Personen zu Boden geworfen worden sein. Ewald habe daraufhin versucht, seinem Freund zu helfen und die Situation zu schlichten. Dabei soll sich die Gewalt gegen ihn gerichtet haben. „Als Ewald versucht hat, ihm zu helfen und zu schlichten, wurde er von den Angreifern zusammengeschlagen“, heißt es in dem öffentlichen Aufruf. Wichtig zu erwähnen: Es handelt sich um die Schilderung der Betroffenen.

Rippenbruch und Fraktur der Augenhöhle

Die Folgen des mutmaßlichen Angriffs sollen schwer sein. Laut dem Aufruf erlitt Ewald einen Rippenbruch mit Pneumothorax sowie eine Fraktur der Augenhöhle. Er habe starke Schmerzen, müsse im LKH behandelt werden und habe einen längeren Heilungsweg vor sich. Die Polizei sei nach dem Vorfall vor Ort gewesen und habe eine Anzeige aufgenommen. Nun hoffen Ewald und Sarah auf Menschen, die in jener Nacht etwas gesehen haben.

Wer hat gegen 3.30 Uhr etwas beobachtet?

Gesucht werden insbesondere Personen, die sich in der Nacht auf den 14. August gegen 3.30 Uhr im betreffenden Bereich in Fürstenfeld aufgehalten haben. Von besonderem Interesse sind mögliche Beobachtungen sowie Fotos oder Videos des Geschehens. Auch Personen, die Beteiligte erkennen oder Hinweise zu deren Identität geben können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise können laut Aufruf auch direkt an die Polizeiinspektion Fürstenfeld übermittelt werden. „Jede Information hilft uns weiter!“, schreiben Sarah und Ewald in ihrem Aufruf und bedanken sich bei allen, die bei der Suche nach Zeugen helfen.