„Schwieriger als ein Lotto-Sechser“: Steirer suchen im TV die große Liebe

Hans und Alex aus der Steiermark wagen den Schritt ins Fernsehen: Bei „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ hoffen die beiden auf eine neue Partnerin. Ausgestrahlt wird am 24. August.

Zwei Steirer, zwei völlig unterschiedliche Lebensgeschichten und ein gemeinsamer Wunsch: Sie möchten sich wieder verlieben. In der neuen Ausgabe der ORF-Kultsendung „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ stehen am Montag, 24. August, gleich zwei Männer aus der Steiermark im Mittelpunkt. Insgesamt präsentiert Nina Horowitz sechs neue Singles aus vier Bundesländern. Ausgestrahlt wird die Sendung um 20.15 Uhr in ORF 2 und bereits 24 Stunden zuvor auf ORF ON.

Nach 45 gemeinsamen Jahren plötzlich allein

Für die Steiermark gehen diesmal Hans (66) und Alex (39) auf Partnersuche. Besonders emotional ist die Geschichte von Hans. Der 66-jährige ehemalige Tischler war 45 Jahre mit seiner Frau zusammen. Es sei „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen. Doch vor fast zwei Jahren änderte sich sein Leben schlagartig: Seine Frau starb völlig unerwartet an einem Herzinfarkt. Heute möchte Hans noch einmal nach vorne schauen. Versucht hat er die Partnersuche bereits, allerdings ohne Erfolg. „Weder in der Diskothek noch auf Dating-Plattformen habe ich meine Traumfrau gefunden“, erzählt der Steirer. Jetzt soll ausgerechnet das Fernsehen helfen.

„Schwieriger als ein Lotto-Sechser“

Hans lebt nach eigenen Worten dort, wo er sich rundum wohlfühlt: „Ich lebe hier im Paradies.“ Apfelbäume wachsen rund um sein Haus, außerdem kümmert er sich um 25 Hühner. Und der Steirer tanzt leidenschaftlich gerne. Was zu seinem Glück fehlt, ist eine Frau an seiner Seite. Seine Wunschpartnerin sollte „sportlich, verständnisvoll, treu, hilfsbereit und nicht streitsüchtig sein“. Dass die Suche nicht einfach wird, weiß Hans selbst. Vor den bevorstehenden Dates werde er vermutlich sehr nervös sein. Seine Hoffnung gibt er trotzdem nicht auf, auch wenn er die Herausforderung mit Humor nimmt: „Die Richtige zu finden, ist fast ein Wunder. Das ist schwieriger als ein Lotto-Sechser.“

©ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner Hans aus der Steiermark ist bereit für die große Liebe.

Auch Alex aus der Steiermark sucht sein Liebesglück

Der zweite steirische Kandidat ist mit 39 Jahren deutlich jünger. Alex arbeitet als Chemietechniker und ist seit dreieinhalb Jahren Single. Er ist Vater einer 16-jährigen Tochter und weiß inzwischen ziemlich genau, wonach er sucht. Eine lockere Bekanntschaft reicht ihm nicht, er möchte eine ernsthafte Beziehung. „Ich will nur eine Frau, die wirklich zu mir passt“, sagt Alex. Dabei hat der Steirer durchaus konkrete Vorstellungen. Tattoos findet er attraktiv, starkes Styling dagegen weniger. Er bevorzugt einen natürlichen Look. Haarfarbe und Nationalität spielen für ihn keine Rolle. Seine zukünftige Partnerin sollte ungefähr zwischen 30 und 45 Jahre alt und kinderlieb sein.

©ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner Der Chemietechniker aus der Steiermark sucht im TV die große Liebe.

Alex kann sich weitere Kinder vorstellen

Und Alex denkt bereits einen Schritt weiter. Seine Familienplanung muss nämlich noch nicht abgeschlossen sein. „Ich kann mir schon noch ein Kind vorstellen, oder zwei“, verrät der 39-Jährige. Seine zukünftige Partnerin sollte sich deshalb ebenfalls Nachwuchs vorstellen können. Auch abseits der Partnersuche hat Alex ungewöhnliche Mitbewohner: Bei ihm leben eine Wasserschildkröte und ein Leguan. Zudem steht er gerne selbst am Herd und kocht. Beim Vertrauen ist er dagegen vorsichtiger. Hat eine Frau dieses erst einmal gewonnen, verspricht Alex: „Dann kann man sich zu 100 Prozent auf mich verlassen.“

Sechs Singles hoffen auf die Liebe

Neben Hans und Alex treten in der siebenten Ausgabe der Jubiläumsstaffel vier weitere Singles an: August aus Niederösterreich, Christine und Friederike aus Salzburg sowie Eveline aus Kärnten. Drei Frauen und drei Männer hoffen damit auf den berühmten Funken vor der Fernsehkamera.