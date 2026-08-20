SPAR: „Es ist nie zu spät“, über 200 Mitarbeiter nutzten diese Chance

Kein Lehrabschluss, aber jahrelange Berufserfahrung? SPAR bietet Mitarbeitern eine zweite Chance. Bereits 211 Beschäftigte in der Steiermark und im südlichen Burgenland nutzten das Angebot. Im Herbst startet die nächste Runde.

Sie kennen die Abläufe an der Kassa, betreuen Regale, beraten Kunden oder arbeiten seit Jahren in der Feinkost, doch auf dem Papier fehlt der entsprechende Berufsabschluss. Gerade Quereinsteiger im Lebensmittelhandel verfügen oft über viel praktische Erfahrung, ohne eine klassische Lehre absolviert zu haben. SPAR will diesen Mitarbeitern in der Steiermark und im südlichen Burgenland ermöglichen, den Lehrabschluss nachzuholen. Seit 2014 läuft dafür gemeinsam mit dem Grazer Verein nowa das Programm „Berufsausbildung@SPAR“. Im kommenden Oktober startet bereits der 13. Durchgang.

211 Mitarbeiter haben Programm bereits genutzt

Die bisherige Bilanz fällt deutlich aus: Seit dem Start haben 211 Mitarbeiter an der Berufsausbildung teilgenommen. 55 absolvierten die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung, weitere 31 mit gutem Erfolg. Für SPAR-Geschäftsführer Christoph Holzer steckt dahinter mehr als eine zusätzliche Qualifikation im Lebenslauf. „Es ist nie zu spät für den Lehrabschluss“, betont Holzer. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeige, dass die offizielle Bestätigung der eigenen Fähigkeiten Mitarbeiter nachhaltig motivieren könne. „Mit dem Lehrabschluss wird sichtbar, was unsere Mitarbeitenden längst können.“

Vom Quereinstieg zum anerkannten Abschluss

Das Angebot richtet sich insbesondere an Beschäftigte, die nicht über den klassischen Weg einer Lehre in den Lebensmitteleinzelhandel gekommen sind. Viele von ihnen arbeiten bereits seit längerer Zeit in den Märkten und haben sich dort entsprechendes Fachwissen angeeignet. Durch die außerordentliche Lehrabschlussprüfung können sie diese Berufserfahrung um einen anerkannten Abschluss ergänzen. Genau das war auch für Absolvent Jürgen Pieber ausschlaggebend: „Ich wollte meine praktische Erfahrung im Einzelhandel auch mit einem offiziellen Abschluss ergänzen.“

Absolventin: „Die Ausbildung hat mir viel Sicherheit gegeben“

Dass ein solcher Schritt auch persönlich etwas verändern kann, berichtet Absolventin Manuela Schornegg. „Die Ausbildung hat mir viel Sicherheit gegeben und mir gezeigt, wie viel Wissen ich mir über die Jahre schon angeeignet habe“, sagt sie. Sie würde das Programm all jenen empfehlen, die ihre bisherige Berufserfahrung mit einem anerkannten Abschluss ergänzen möchten. Auch Fabian Stramitzer hat das Angebot bereits absolviert. Besonders positiv sei für ihn das gemeinsame Lernen gewesen: „Das Lernen in der Gruppe war sowohl sehr lustig als auch erfolgreich.“

Neuer Kurs startet im Oktober

Die nächste Gelegenheit gibt es bereits in diesem Herbst. Im Oktober startet der 13. Durchgang für Mitarbeiter in der Steiermark und im südlichen Burgenland. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer zum Zeitpunkt der Lehrabschlussprüfung mindestens 18 Monate Berufserfahrung im Lebensmitteleinzelhandel vorweisen können. Bei Mitarbeitern aus dem Filialbereich übernimmt SPAR nach eigenen Angaben die Kurskosten. Interessierte können sich zuvor genauer informieren: Am 11. September 2026 findet im SPAR Campus Graz eine kostenlose Informationsveranstaltung statt. Partner des Programms ist der gemeinnützige Verein nowa mit Sitz in Graz. Er ist seit 1995 in der Erwachsenenbildung tätig und beschäftigt sich unter anderem mit beruflicher Qualifizierung, Chancengleichheit und Weiterbildung.