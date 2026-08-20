Hitze setzt Steiermark unter Druck: Das soll sich jetzt im Land ändern

Wochen mit hohen Temperaturen und Trockenheit hinterlassen in der Steiermark Spuren. Besonders deutlich zeigt sich das bei den Feuerwehren: Bis 10. August gab es heuer bereits 98 Vegetationsbrände. Nun reagiert das Land.

Die Hitze ist längst mehr als eine Frage unangenehmer Temperaturen. Sie betrifft Schulen und Kindergärten, Landwirtschaft, Feuerwehren, Rettungsorganisationen, Infrastruktur und Wasserversorgung. Nach den heißen und trockenen vergangenen Wochen hat sich die steirische Landesregierung heute, dem 20. August, zu einem Hitzeschutz-Gipfel in der Grazer Burg getroffen. Dabei wurde beraten, welche bestehenden Maßnahmen ausreichen und wo nachgebessert werden soll. Einige der angekündigten Schritte könnten den Alltag unmittelbar betreffen: Für Kinderbetreuungseinrichtungen soll ein eigener Hitzeschutzplan entstehen, Gemeinden sollen „Kühlinseln“ schaffen können und die Errichtung von Klimaanlagen soll vereinfacht werden. Gleichzeitig sollen Einsatzkräfte besser für extreme Temperaturen gerüstet werden.

©Land Steiermark/Robert Binder Es wurde darüber beraten, welche bestehenden Maßnahmen ausreichen und wo nachgebessert werden soll.

Langfristige Maßnahmen geplant

Landeshauptmann Mario Kunasek betont, dass viele Maßnahmen bereits längerfristig verfolgt würden. „Wir reagieren nicht erst jetzt auf die aktuelle Hitze. Innerhalb der Landesregierung gibt es einen laufenden Austausch zu den Herausforderungen durch extreme Temperaturen und viele Maßnahmen sind bewusst langfristig angelegt“, so Kunasek. Das reiche vom Schwimmunterricht in besonders heißen Wochen bis zu Investitionen in die Waldbrandbekämpfung und „Kühlinseln“ in den Gemeinden.

Fast doppelt so viele Vegetationsbrände

Wie ernst die Trockenheit bereits für die Einsatzorganisationen ist, zeigt eine Zahl besonders deutlich. Im gesamten Jahr 2025 wurden in der Steiermark 47 Vegetationsbrände registriert. Bis zum 10. August 2026 waren es bereits 98. Hinzu kommen sinkende Wasserstände und zusätzliche Nutzwassertransporte, die Feuerwehren beschäftigen. Von 2021 bis 2025 wurden laut Land knapp zehn Millionen Euro in Spezialausrüstung für Waldbrände und Extremwetterereignisse investiert. Derzeit befindet sich ein weiteres Feuerwehrpaket über 25,5 Millionen Euro in Umsetzung. Zudem sollen Bundesheerhubschrauber bei Waldbränden schneller eingesetzt werden können. Für Kunasek liegt ein Schwerpunkt auf jenen Menschen, die von Hitze besonders betroffen sind: „Besonders wichtig ist, dass wir auf ältere Menschen und Kinder achten, unsere Einsatzkräfte unterstützen und unsere Infrastruktur widerstandsfähig machen.“ Gleichzeitig kündigt er an: „Dort, wo sich neuer Handlungsbedarf zeigt, werden wir nachschärfen.“

Schulen: Bei Hitze könnte es öfter ins Schwimmbad gehen

Auch für Kinder sind Änderungen vorgesehen. Bei Neubauten und größeren Sanierungen von Bildungseinrichtungen sollen Beschattung, Begrünung, Lüftung und technische Kühlung stärker berücksichtigt werden. Für Kindergärten und Kinderkrippen wird zudem ein eigener Hitzeschutzplan mit Checklisten und konkreten Handlungsempfehlungen vorbereitet. Ein weiterer Ansatz betrifft die letzten Schulwochen: In besonders heißen Wochen vor den Sommerferien soll Schwimmunterricht nach dem Notenschluss geblockt stattfinden können. Damit sollen Kinder weniger Zeit in aufgeheizten Klassen verbringen und gleichzeitig ihre Schwimmkompetenz verbessern.

„Kühlinseln“ für besonders heiße Tage

Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei den Gemeinden. Schulen, Gemeindeämter, Kindergärten oder Veranstaltungszentren sollen nach Möglichkeit klimatisiert und mit einer Notstromversorgung ausgestattet werden. Im Ernstfall könnten solche Gebäude als „Kühlinseln“ für besonders gefährdete Menschen dienen. Auch Trinkwasserversorgung und Hitzeschutz sollen stärker in kommunale Katastrophenschutzpläne einfließen. Dabei gibt es technische Herausforderungen, die im Alltag kaum sichtbar sind. So müssen die 353 Funkmasten des BOS-Netzes aufgrund hoher Temperaturen rund um die Uhr gekühlt werden. Überlastete Klimageräte könnten andernfalls zu Ausfällen führen. „Unser Ziel ist klar: Die Steiermark soll auch bei extremen Temperaturen sicher, gut versorgt und handlungsfähig bleiben“, erklärt Kunasek.

„Trinkwasser derzeit gesichert“

Trotz der Trockenheit gibt das Land bei der Trinkwasserversorgung vorerst Entwarnung. Aufgrund vorhandener Reserven und der Infrastruktur sei die Versorgung grundsätzlich gesichert. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Wassernetzwerk 2050, über das Trinkwasser innerhalb der Steiermark zwischen Regionen verteilt werden kann, um Spitzen oder Trockenphasen auszugleichen. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sieht darin eine wichtige Vorsorgemaßnahme. „Die Hitze zeigt uns, wie wichtig es ist, rechtzeitig vorzusorgen und unsere Steiermark klimafit zu machen“, sagt sie. In den vergangenen Jahren seien deshalb Maßnahmen gesetzt worden, „allen voran die langfristige Sicherung unserer Trinkwasserversorgung mit dem Wassernetzwerk 2050“. Auch beim Strom seien während der aktuellen Hitzephase keine Versorgungsprobleme aufgetreten. Niedrige Wasserstände reduzieren zwar die Möglichkeiten der Wasserkraft, laut Energie Steiermark konnte dies jedoch durch einen Mix aus Windkraft, Photovoltaik und Gaskraft ausgeglichen werden. Im rund 30.000 Kilometer langen steirischen Stromnetz habe es aufgrund der extremen Temperaturen keine Beeinträchtigungen gegeben.

Landwirtschaft kämpft mit der Trockenheit

Während die Trinkwasserversorgung derzeit gesichert ist, stellt die Trockenheit Teile der Landwirtschaft vor Probleme. Niederschlagsmengen, Bodenfeuchte und Futtermittelbestände werden beobachtet. Für 2026 wurden unter anderem Ausnahmeregelungen beim Futtermittelzukauf aktiviert und von der Landwirtschaftskammer eine Futterbörse eingerichtet. Auch Biodiversitätsflächen können unter bestimmten Bedingungen für die Futtermittelproduktion genutzt werden. „Gleichzeitig braucht es aber auch eine Unterstützung für unsere Landwirtschaft, die aufgrund der Dürre vor einer besonderen Herausforderung steht“, betont Khom. Langfristig setzt das Land unter anderem auf effizientere Bewässerung, Speicherteiche sowie die Erforschung trockenheits- und hitzetoleranter Kulturen.

Klimaanlagen sollen leichter möglich werden

Auch beim Bauen soll auf heißere Sommer reagiert werden. Eine konkrete Änderung betrifft Klimaanlagen: Ihre Errichtung soll künftig durch eine Meldepflicht anstelle eines Genehmigungsverfahrens vereinfacht werden. Gleichzeitig sollen Beschattung, Begrünung und sommerlicher Wärmeschutz bei Gebäuden stärker berücksichtigt werden.