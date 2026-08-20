Übergriff: Ewald wollte helfen – dann wurde er selbst verletzt

Eigentlich wollte Ewald in Fürstenfeld nur seinen Geburtstag feiern. Stunden später musste er nach einem Übergriff ins Krankenhaus. Jetzt hoffen er und seine Freundin Sarah auf Zeugen, die weiterhelfen können.

Es sollte eine Geburtstagsnacht mit Freunden werden. Ewald feierte am Donnerstag, dem 13. August, beim LaDo in Fürstenfeld. Gegen 3.30 Uhr am Morgen des 14. August war er auf dem Weg zu einem Taxi, als es auf dem Parkplatz vor dem Fürstenbräu zu einem Übergriff kam. Laut einem Facebook-Aufruf von Sarah und Ewald wurde ein Freund von mehreren Personen zu Boden geworfen. Als Ewald helfen und schlichten wollte, wurde auch er zusammengeschlagen.

©Privat Ewald wurde bei dem Übergriff in Fürstenfeld verletzt. Nun hofft er auf Hinweise von Zeugen.

Rippenbruch nach Übergriff

Für Ewald endete die Nacht mit schweren Verletzungen. Laut dem Aufruf erlitt er einen Rippenbruch mit Pneumothorax sowie eine Fraktur der Augenhöhle. Noch immer wird er im Krankenhaus behandelt. Gegenüber 5 Minuten schildert Sarah seinen aktuellen Zustand: „Er ist aktuell im LKH Feldbach und ist nach einer Thoraxdrainage noch unter Beobachtung und darf hoffentlich vor dem Wochenende noch nach Hause.“ Trotz allem sagt sie: „Wir sind froh, es hätte noch schlimmer sein können.“

©Google Streetview Ewald wird nach dem Übergriff derzeit im LKH Feldbach behandelt und steht nach einer Thoraxdrainage noch unter Beobachtung.

Hoffnung auf Hinweise

Die Polizei war laut dem Facebook-Aufruf vor Ort und nahm eine Anzeige auf. Nun hoffen Sarah und Ewald darauf, dass Menschen den Vorfall beobachtet haben und sich melden. Besonders für Ewald ist das wichtig: „Er wünscht sich, dass die Schuldigen ausgeforscht werden.“ Die beiden setzen dabei auch auf seine Bekanntheit in der Stadt. „Da Ewald früher Kellner in Fürstenfeld war, kennen ihn zum Glück sehr viele Leute – daher hoffen wir, dass wir viele Informationen sammeln und an die Polizei übergeben können“

Zeugen gesucht

Gesucht werden Personen, die zur betreffenden Zeit vor Ort waren oder etwas beobachtet haben. Auch Fotos oder Videos könnten laut dem Aufruf wichtige Hinweise liefern. Ebenso werden Menschen gebeten, sich zu melden, wenn sie beteiligte Personen kennen oder identifizieren können. Hinweise und Beobachtungen können direkt an die Polizeiinspektion Fürstenfeld unter der Telefonnummer 059 1336 220100 gemeldet werden.