Kritik nach Hitzegipfel: „Nichts, außer noch mehr heiße Luft“

Die anhaltende Hitze und Trockenheit beschäftigt die Steiermark. Am Donnerstag, 20. August, beriet die Landesregierung bei einem Hitzeschutz-Gipfel über bestehende Maßnahmen und weitere Schritte. 5 Minuten berichtete: Hitze setzt Steiermark unter Druck: Das soll sich jetzt im Land ändern. Das Land verweist unter anderem darauf, dass die Trinkwasserversorgung grundsätzlich gesichert sei und Maßnahmen in Bildung, Landwirtschaft, Feuerwehr, Gesundheit und Gemeinden gesetzt würden. Für Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl geht das Ergebnis dennoch nicht weit genug.

„Hitzegipfel produziert nichts, außer noch mehr heiße Luft“

„Hitzegipfel produziert nichts, außer noch mehr heiße Luft“, so Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl. „Viele Steirerinnen und Steirer haben in den vergangenen Wochen unter der Hitze und ihren Folgen gelitten und die Landesregierung hat sie dabei weitgehend im Stich gelassen. Der heutige Hitzegipfel setzt diesen Kurs fort: viel Bestandsaufnahme, viele Überschriften, aber keine konkreten Schritte“, kritisiert Krautwaschl. Sie verweist auf Gemeinden, die mit Wasser beliefert werden müssen, sowie auf die Belastungen für Landwirtschaft und Bevölkerung. Aus ihrer Sicht werde zu wenig getan, um die Ursachen langfristig anzugehen. „Mit der Botschaft, es habe ohnehin vieles funktioniert, redet die Landesregierung die Folgen dieser Hitzewelle klein. Nach all dem, was die Menschen in den vergangenen Wochen erleben mussten, ist das beschämend“, so Krautwaschl.

©Grüne Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl kritisiert die Ergebnisse des Hitzegipfels und fordert wirksamere Maßnahmen gegen Hitze und Trockenheit.

Wasser zurückhalten

Die Grünen fordern unter anderem, Wasser stärker in der Landschaft zu halten und Böden vor weiterer Versiegelung zu schützen. Außerdem sollen Gemeinden beim Hitzeschutz unterstützt und landwirtschaftliche Betriebe besser auf lange Trockenperioden vorbereitet werden. Krautwaschl kündigt an, beim Thema weiter Druck zu machen. „Wir werden nicht zulassen, dass dieses Thema mit dem nächsten Wetterumschwung wieder verschwindet. Die Steiermark braucht endlich wirksamen Hitzeschutz für alle Menschen. Und eine Politik, die die Klimakrise nicht nur verwaltet, sondern eindämmt.“

NEOS fordern Plan

Auch NEOS verlangen nach dem Gipfel konkrete Schritte beim Wassermanagement. Klubobmann Niko Swatek fordert von der Landesregierung einen Wasserspeicherplan. „Wir wissen seit Jahren, dass Trockenperioden länger werden und Starkregen zunimmt. Trotzdem rinnt uns bei starkem Regen das Wasser davon. Wenige Wochen später fehlt es dann auf den Feldern, als Trinkwasser oder beim Löschen von Bränden. Ziel muss sein, jeden Tropfen so lange wie möglich in der Steiermark zu halten“, so Swatek. Gefordert werden mehr regionale Wasserspeicher, eine bessere Nutzung bestehender Becken, verlässliche Bewässerungsmöglichkeiten für Bauern und ausreichend Löschwasser in gefährdeten Regionen.

„Ins Tun kommen“

Für Swatek steht fest, dass nach diesem Sommer weitere Vorbereitungen notwendig sind. „Dürre kann die Politik nicht verhindern. Unvorbereitet darauf zu sein, sehr wohl.“ Aus Sicht der NEOS müsse Wasser dann gespeichert werden, wenn ausreichend davon vorhanden ist. „Nach diesem Sommer darf die Antwort nicht wieder Klein-Klein sein. Die Landesregierung muss ins Tun kommen und Wasser effizient in der Region speichern. Denn die nächste Dürre kommt bestimmt“, so Swatek abschließend.