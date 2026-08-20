Girls Run Club Murtal: Zwei Frauen bringen Bewegung ins Tal

Geteiltes Leid ist halbes Leid - das gilt offenbar auch beim Laufen. Jenny merkte schnell: Gemeinsam machen die Kilometer mehr Spaß. Mit Carina entstand daraus der Girls Run Club Murtal.

Carina Plöbst und Jennifer Kappeller gründeten den Girls Run Club Murtal im März 2026. Jennifer ging davor bereits rund zwei Jahre regelmäßig laufen, meistens alleine. Gemeinsam zu laufen machte ihr jedoch mehr Spaß und sorgte für zusätzliche Motivation. Nach einiger Überzeugungsarbeit begeisterte sich auch Carina fürs Laufen und die Idee für einen eigenen Frauen-Laufclub im Murtal war geboren. Den ersten gemeinsamen Lauf veranstalteten die beiden am 19. März 2026.

©Lisa Hübler Jennifer Kappeller und Carina Plöbst gründeten den Girls Run Club Murtal im März 2026.

Tausende folgen mit

Inzwischen folgen dem Girls Run Club Murtal auf Instagram mehr als 2.500 Menschen. Dort veröffentlichen Carina und Jennifer auch die Termine und Treffpunkte der nächsten Läufe und Veranstaltungen. Durchschnittlich nehmen zwischen 30 und 40 Frauen an einer Laufrunde teil. Mit diesem Zuspruch hatten die Gründerinnen selbst nicht gerechnet. „Wir sind absolut überrascht und freuen uns extremst hier so tollen Anklang zu finden“, erzählen die beiden gegenüber 5 Minuten.

Jede kann mitlaufen

Wer dabei sein möchte, braucht keine Lauferfahrung. Alter, Leistung, Herkunft, Ausdauer oder Tempo spielen beim Girls Run Club Murtal keine Rolle. Vor dem Start teilen sich die Frauen nach ihrer eigenen Einschätzung in zwei Gruppen auf. Bei jedem Treffen stehen eine Drei- und eine Fünf-Kilometer-Strecke zur Auswahl, das Tempo wird an die Teilnehmerinnen angepasst. „Bei uns können auch absolute Laufanfängerinnen ohne jegliche Vorbereitung mitkommen.“

Mehr als nur Laufen

Für viele Teilnehmerinnen ist nicht nur die Bewegung wichtig, sondern auch der Austausch untereinander. Beim gemeinsamen Laufen können sie den Tag ausklingen lassen und mit anderen Frauen ins Gespräch kommen. Nach den Laufrunden gibt es außerdem die Möglichkeit, gemeinsam noch auf ein Getränk oder einen Snack in jenes Lokal zu gehen, bei dem der Lauf begonnen und geendet hat. Immer wieder hörten Carina und Jennifer, dass Teilnehmerinnen neue Frauen kennengelernt hätten und gerne noch länger miteinander gesprochen hätten. Aus genau diesen Rückmeldungen entstand die nächste Idee.

©Girls Run Club Murtal Beim Girls Run Club Murtal geht es nicht nur um Kilometer, sondern auch um Austausch, Motivation und gemeinsame Zeit.

Clubbing im Murtal

Am 25. September veranstaltet der Girls Run Club Murtal ein Girls Only Clubbing in der Villa Magdalena. „Das Girls Only Clubbing ist ein Abend nur für uns.“ Dabei geht es um neue Bekanntschaften, gemeinsame Erinnerungen und eine Atmosphäre, in der sich jede Frau willkommen fühlen soll. Ob jemand alleine, mit Freundinnen oder ohne vorher bei einem Lauf gewesen zu sein kommt, spielt keine Rolle. Zum Abschluss bekommt jede Besucherin außerdem eine Goodie Bag.