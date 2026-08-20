Gewitterzelle über der Steiermark: Warnstufe Rot für fünf Bezirke

In der Steiermark hat sich die Wetterlage am Donnerstagnachmittag zugespitzt. Für mehrere Bezirke gelten Unwetterwarnungen, besonders kräftige Gewitterzellen liegen derzeit über dem Murtal.

Nach viel Sonne und Temperaturen von bis zu 32 Grad ziehen am Donnerstag, 20. August, kräftige Gewitter über die Steiermark. Besonders im Murtal ist die Lage angespannt: Dort gilt laut Österreichischer Unwetterzentrale (UWZ) eine Unwetterwarnung vor Gewittern und Hagel. Auch Skywarn Austria warnt vor „kräftigen Gewittern über Österreich“. Dort heißt es: „Über Österreich haben sich verbreitet kräftige Gewitter entwickelt. Die derzeit stärksten Gewitterzellen befinden sich über dem Murtal sowie im Wiener Becken.“ Damit liegt eine der aktuell stärksten Gewitterzellen Österreichs in der Steiermark.

©UWZ

„Rote“ Warnstufe für fünf steirische Bezirke

Doch nicht nur das Murtal ist betroffen. Auch für Leoben, Liezen, Murau und Bruck-Mürzzuschlag führt die UWZ Unwetterwarnungen wegen Gewittern und Hagel. Vorwarnungen gelten für Hartberg-Fürstenfeld, Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Voitsberg, die Südoststeiermark, Graz, Leibnitz und Weiz. Bereits am Vormittag hatte GeoSphere Austria vor einem steigenden Gewitterrisiko gewarnt, wobei zunächst vor allem die westliche Obersteiermark im Fokus stand. Im Süden und Südosten sollte es zunächst länger trocken und heiß bleiben, am Abend können sich die Gewitter aber auch dort bemerkbar machen.

Starkregen droht

Mit den Gewittern können kräftiger Starkregen, Hagel und Sturmböen auftreten. Skywarn Austria nennt dabei auch Hagel mit einer Größe von bis zu drei Zentimetern. Besonders der Starkregen kann örtlich Probleme verursachen. Skywarn Austria warnt: „Die Gewitter können sich in den kommenden Stunden örtlich weiter verstärken und verlagern. Besonders durch den teils kräftigen Starkregen sind kleinräumige Überflutungen möglich.“ Auch am Abend und in den ersten Nachtstunden können laut der Prognose weiterhin kräftige Gewitter über die Steiermark ziehen. Erst in der zweiten Nachthälfte dürfte sich die Wetterlage langsam beruhigen.

Österreich betroffen

Die Steiermark ist Teil einer größeren Unwetterlage über Österreich. Mit Stand 16.15 Uhr galt in Teilen von acht Bundesländern Warnstufe Rot, die GeoSphere Austria hatte für einige Regionen zudem die zweithöchste Warnstufe Orange ausgegeben. Kurz vor 15 Uhr war bereits ein kräftiges Gewitter über Wien in Richtung Osten gezogen, für das die UWZ sogar die höchste Warnstufe Violett ausgerufen hatte. Am Freitag folgt in der Steiermark eine deutliche Abkühlung: Erwartet werden nur noch 22 bis 27 Grad. In der Obersteiermark ziehen weiterhin Regenschauer und vereinzelt Gewitter durch, während es im Südosten häufiger sonnig, aber weiterhin schwül bleibt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2026 um 17:10 Uhr aktualisiert