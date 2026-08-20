Bahntest: Steirer fahren öfter Zug, doch bei Anschlüssen hakt es

Mehr Zugfahrten, aber auch mehr Probleme: Beim VCÖ-Bahntest berichten steirische Fahrgäste von häufigeren Störungen, versäumten Anschlüssen und Problemen bei der Pünktlichkeit. Gleichzeitig gibt es Lob für Personal und Service.

In der Steiermark fahren viele Befragte häufiger mit der Bahn. Gleichzeitig berichten zahlreiche Fahrgäste von mehr Störungen, Verspätungen und verpassten Anschlüssen.

In der Steiermark fahren viele Befragte häufiger mit der Bahn. Gleichzeitig berichten zahlreiche Fahrgäste von mehr Störungen, Verspätungen und verpassten Anschlüssen.

32 Prozent der steirischen Fahrgäste waren in den vergangenen zwölf Monaten häufiger mit dem Zug unterwegs als davor. Im Bundesländer-Vergleich ist das nach Kärnten der zweithöchste Wert. 63 Prozent fuhren gleich oft, nur fünf Prozent seltener. VCÖ-Experte Michael Schwendinger sagt dazu: „Die Koralmbahn zeigt Wirkung“.

Störungen nehmen zu

Trotz der häufigeren Nutzung sehen viele Fahrgäste Probleme im Bahnalltag. 46 Prozent gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten mehr Zugausfälle und Störungen erlebt zu haben. 34 Prozent erlebten mehr Verspätungen, 37 Prozent sind mit der Pünktlichkeit nicht zufrieden. Auch beim Preis-Leistungsverhältnis fällt die Bilanz geteilt aus: 40 Prozent sehen eine Verschlechterung, 60 Prozent eine Verbesserung.

Anschlussprobleme

Auch beim Umsteigen läuft es für viele nicht reibungslos. Jeder zweite steirische Fahrgast verpasste in den vergangenen zwölf Monaten mehrmals Anschlussverbindungen, die Hälfte davon sogar mehrmals im Monat oder öfter. Von jenen Fahrgästen, die von einem Bus oder einem anderen Zug umgestiegen waren, waren 26 Prozent mit der Anschlussverbindung nicht zufrieden. Schwendinger betont: „Gerade für eine kürzere Gesamtreisezeit sind optimale Anschlussverbindungen zentral.“

Lob für Zugpersonal

Deutlich besser fällt das Urteil über das Zugpersonal aus. 97 Prozent der steirischen Fahrgäste erlebten es als freundlich, 96 Prozent als hilfsbereit. 80 Prozent sehen bei der Anwesenheit des Zugpersonals eine Verbesserung in den vergangenen zwölf Monaten. Auch bei Information und Service sowie bei Buchungs- und Reservierungsmöglichkeiten meldeten jeweils 82 Prozent Verbesserungen.

Bahnreisen im Urlaub

Auch für Urlaubsreisen wird die Bahn genutzt: 32 Prozent der steirischen Fahrgäste reisten in den vergangenen zwölf Monaten tagsüber mit dem Zug in den Urlaub, zwölf Prozent mit einem Nachtzug. Weitere 25 Prozent planten eine Urlaubsreise mit der Bahn, 86 Prozent der Bahnurlaubsreisenden waren zufrieden. Gleichzeitig wünschen sich 31 Prozent mehr Direktverbindungen in Europas Metropolen, 36 Prozent Verbesserungen beim Suchen, Finden und Buchen internationaler Bahnreisen. Für den VCÖ-Bahntest 2026 wurden im Mai und Juni 11.257 Fahrgäste in den Zügen von neun Bahnunternehmen befragt, 1.812 davon aus der Steiermark.