Bruck wird zur Genussmeile: Riverside 2026 kehrt zurück

Noch einmal Spätsommer direkt am Wasser genießen: Am 5. September wird die Murpromenade in Bruck an der Mur wieder zur Genuss- und Musikmeile. Ab 16 Uhr warten Kulinarik, Musik und freier Eintritt.

Die Brucker Murpromenade wird Anfang September wieder zur sommerlichen Genuss- und Musikmeile - mit regionaler Kulinarik, Musik und freiem Eintritt direkt am Wasser.

Die Brucker Murpromenade wird Anfang September wieder zur sommerlichen Genuss- und Musikmeile - mit regionaler Kulinarik, Musik und freiem Eintritt direkt am Wasser.

Wenn sich der Sommer langsam verabschiedet, wird es an der Brucker Murpromenade noch einmal lebendig. Am Samstag, dem 5. September 2026, kehrt das Riverside Festival zurück. Ab 16 Uhr wird entlang der Mur gefeiert, gegessen und gemeinsam der Spätsommer genossen. Schauplätze sind die Murpromenade, die Murterrasse, das Baderhaus und der historische Baderhauspark.

Genuss aus der Region

Für Speisen und Getränke sorgen heuer drei Partner aus der regionalen Gastronomie: Schicker im Baderhaus, das Restaurant Riegler und die Tragbar. Gemeinsam mit der Fahrschule SteirerDrive und in Kooperation mit der Stadt Bruck an der Mur gestalten sie das Riverside 2026. Auf die Besucher warten erfrischende Getränke, regionale Schmankerl und verschiedene Speisen. Die Betriebe präsentieren dafür ausgewählte kulinarische Angebote direkt rund um die Mur.

Musik ab 18 Uhr

Am frühen Abend rückt dann die Musik in den Mittelpunkt. Ab 18 Uhr bringt Jazz Around Latin-Jazz-Rhythmen und Bossa-Nova-Klänge an die Mur. Danach verbindet Adomas Kuzinas DJ-Musik mit Saxophonklängen. So treffen Musik, Flusskulisse und Gastronomie an einem Abend direkt am Brucker Murkai aufeinander.

©Stadt Bruck – L.Schneller | Die Brucker Murpromenade wird beim Riverside 2026 wieder zum Treffpunkt für Musik, Genuss und spätsommerliche Stimmung direkt am Wasser.

„Stück Sommergefühl“

Auch Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger freut sich auf die Rückkehr der Veranstaltung. „Das Riverside ist für viele Menschen ein Stück Brucker Sommergefühl und ich freue mich darauf, dass sich die Murpromenade mit Leben füllt, Menschen zusammenkommen und die Stadt zeigt, wie viel Lebensqualität in ihr steckt. Ich lade alle herzlich dazu ein, den Spätsommer gemeinsam zu feiern und die besondere Atmosphäre am Fluss zu genießen“, so Kaltenegger. Das Festival soll dabei Menschen verschiedener Generationen zusammenbringen.

Seit 2014 in Bruck

Das Riverside ist in Bruck an der Mur längst keine neue Veranstaltung mehr. Bereits seit 2014 setzt die Stadt das Fest gemeinsam mit engagierten Partnern um. Im Mittelpunkt stehen dabei regionale Zusammenarbeit, Veranstaltungen im öffentlichen Raum und eine mediterrane Stadtkultur. Der Eintritt zum Riverside 2026 ist frei.