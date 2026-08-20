Helm vor Sturz verloren: Mofa-Lenker (68) in Lebensgefahr

Schwerer Unfall im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Ein 68-jähriger Mofa-Lenker kam am Donnerstag bei Kleinschlag von der Straße ab. Laut Polizei dürfte er unmittelbar vor dem Sturz seinen Helm verloren haben.

Gegen 15.30 Uhr war der 68-Jährige am Donnerstag, 20. August 2026, auf der Eichbergerstraße (L429) unterwegs. Der Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld fuhr von Vorau in Richtung Rohrbach an der Lafnitz. In einer leichten Linkskurve bei Kleinschlag kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Danach stürzte er über eine rund drei Meter hohe Böschung und blieb in einem Straßengraben liegen.

Zeugen helfen sofort

Zur selben Zeit waren ein 76-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und eine 77-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in die Gegenrichtung unterwegs. Die beiden bemerkten den Unfall und leisteten sofort Erste Hilfe. Außerdem setzten sie einen Notruf ab. Damit konnte rasch weitere Hilfe für den schwer verletzten Lenker organisiert werden.

Helm verloren

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der 68-Jährige seinen Helm unmittelbar vor dem Sturz verloren haben. Der Lenker des Steyr Puch-Mofas erlitt lebensgefährliche Verletzungen am Kopf. Der Rettungshubschrauber „Christophorus 16“ wurde zum Unfallort gerufen. Anschließend flog die Besatzung den Verletzten in die Klinik nach Oberwart.

Ermittlungen laufen

Wie es genau zu dem Unfall auf der L429 kam, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Ursache dafür, dass der 68-Jährige in der leichten Linkskurve von der Fahrbahn abkam, ist bislang unbekannt. Auch der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese dauern laut Landespolizeidirektion Steiermark an.