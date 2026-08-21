Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt eine Landschaft in der Steiermark.
Mehr Wolken und einzelne Schauer in der Obersteiermark, im Südosten bleibt es meist freundlich.
Steiermark
21/08/2026
Prognose

Freitag bringt Schauer, Gewitter und kühlere Temperaturen in die Steiermark

Der Freitag bringt der Steiermark etwas kühlere Temperaturen. In der Obersteiermark sind Schauer und einzelne Gewitter möglich, im Südosten bleibt es meist trocken.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Freitag, dem 21. August, zeigt sich das Wetter in der Steiermark unterschiedlich. „Über der westlichen Obersteiermark liegen oft Wolken, weiter nach Osten zu ist es mit einer südwestlichen Strömung auch länger sonnig“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Tagesverlauf ziehen aus Südwesten einige Regenschauer durch die Obersteiermark, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Im Südosten bleibt die Schauerneigung abseits des Randgebirges hingegen gering. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den Vortagen zurück. In der Früh liegen die Werte zwischen 14 und 20 Grad, am Nachmittag werden von Nordwest nach Südost 23 bis 28 Grad erreicht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at