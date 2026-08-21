Freitag bringt Schauer, Gewitter und kühlere Temperaturen in die Steiermark

Am Freitag, dem 21. August, zeigt sich das Wetter in der Steiermark unterschiedlich. „Über der westlichen Obersteiermark liegen oft Wolken, weiter nach Osten zu ist es mit einer südwestlichen Strömung auch länger sonnig“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Tagesverlauf ziehen aus Südwesten einige Regenschauer durch die Obersteiermark, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Im Südosten bleibt die Schauerneigung abseits des Randgebirges hingegen gering. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den Vortagen zurück. In der Früh liegen die Werte zwischen 14 und 20 Grad, am Nachmittag werden von Nordwest nach Südost 23 bis 28 Grad erreicht.