Großbrand bei Graz: 101 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen

Ein Dachstuhlbrand hat in Eisbach-Rein einen Großeinsatz ausgelöst. Mehr als 100 Einsatzkräfte rückten an. Wegen der anhaltenden Trockenheit musste Löschwasser aus größerer Entfernung herangeschafft werden.

Gegen 18:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand im Ortsteil Kehr alarmiert. Beim Eintreffen der Polizei stand der gesamte Dachstuhl des Wohnhauses bereits in Vollbrand. Die zuvor eingetroffenen Feuerwehren hatten zu diesem Zeitpunkt bereits mit umfangreichen Löscharbeiten begonnen.

Löschwasserversorgung wird zur Herausforderung

Eine besondere Herausforderung stellte die Löschwasserversorgung bei dem Einsatz dar. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit musste das benötigte Wasser aus größerer Entfernung zum Brandort transportiert werden. Entsprechend viele Kräfte waren notwendig, um sowohl die Brandbekämpfung als auch die Wasserversorgung sicherzustellen. Die Einsatzleitung lag bei ABI Hannes Koch von der Freiwilligen Feuerwehr Eisbach-Rein. Unterstützung kam von den Feuerwehren Judendorf-Straßengel, Stiwoll, Hitzendorf, Steinberg-Rohrbach, Gratkorn und St. Pankrazen-Gschnaidt sowie von der Betriebsfeuerwehr Sappi Austria.

Spezialdrohnen mit Wärmebildkamera im Einsatz

Auch technische Unterstützung wurde angefordert. Das Einsatzleitfahrzeug Graz-Umgebung und der Abschnittsführungsstab rückten an. Zwei Spezialdrohnen mit Wärmebildkameras kamen ebenfalls zum Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden. Erst um 23.15 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.

Nachbargebäude konnte gerettet werden

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf ein benachbartes Gebäude ausbreitete. Besonders wichtig: Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Warum der Dachstuhl Feuer fing, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach Angaben der Eigentümerin ist das betroffene Wohnhaus derzeit unbewohnt. Personen oder Tiere befanden sich demnach zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden an. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ein Bezirksbrandermittler der Polizei wird die Brandstelle im Laufe des Freitags untersuchen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2026 um 06:19 Uhr aktualisiert