„Nicht um jeden Preis“: Max Lercher offen für Koalition mit Kunaseks FPÖ

Die FPÖ als künftiger Koalitionspartner? Für den steirischen SPÖ-Chef Max Lercher ist das grundsätzlich vorstellbar. Er macht allerdings auch deutlich, dass eine Zusammenarbeit für ihn an Bedingungen geknüpft wäre.

Die politische Ausgangslage in der Steiermark könnte nach der nächsten Landtagswahl neue Konstellationen ermöglichen. SPÖ-Landesparteichef Max Lercher schließt jedenfalls eine Koalition mit der FPÖ von Landeshauptmann Mario Kunasek nicht grundsätzlich aus. Gegenüber mehreren Medien sprach der 39-Jährige über eine mögliche Zusammenarbeit und übte gleichzeitig deutliche Kritik an der derzeitigen schwarz-blauen Landesregierung.

„Mir geht es um die Zusammenarbeit…“

„Mir geht es darum, dass es um Zusammenarbeit gehen muss in der Steiermark: Ich kann ja nicht aus Partei-Kalkül irgendjemanden ausschließen, der 40 Prozent hat“, erklärte Lercher im gegenüber dem ORF. Die SPÖ stehe für eine Zusammenarbeit im Sinne des Landes zur Verfügung, allerdings „nicht um jeden Preis“.

Zusammenarbeit mit FPÖ für Lercher denkbar

Damit positioniert sich Lercher bei der Frage nach möglichen künftigen Mehrheiten vergleichsweise offen. Entscheidend sei für ihn, ob die SPÖ eigene politische Vorhaben durchsetzen könne. Einen Regierungseintritt allein wegen politischer Funktionen lehnt er ab. Auch gegenüber der Kleinen Zeitung bekräftigte Lercher diese Linie: „Wenn wir unsere wichtigen Inhalte durchbringen, sind wir bereit, auch mit der FPÖ zusammenzuarbeiten.“ Es gehe ihm dabei um die inhaltliche Ausrichtung der Sozialdemokratie und nicht darum, dass jemand aus der Partei einen Regierungsposten bekomme. Dass die FPÖ in aktuellen Umfragen deutlich vorne liegt, ist für Lercher ebenfalls ein Grund, sie nicht von vornherein auszuschließen. Gleichzeitig sieht er seine eigene Partei wieder stärker im Rennen. Die steirische SPÖ habe sich stabilisiert und sei aus seiner Sicht mittlerweile „Herausforderer Nummer 1“.

Kritik an aktueller Landesregierung

Eine mögliche Zusammenarbeit bedeutet allerdings keineswegs, dass Lercher mit dem derzeitigen Kurs der FPÖ zufrieden ist. Er kritisiert, dass vom angekündigten „Systemwandel“ bislang zu wenig zu erkennen sei. „Ich sehe einen Schwerpunkt in der Volkskultur, den will ich auch nicht wegreden, aber das ist mir zu wenig“, sagte der SPÖ-Chef. Besonders bei Industrie, Arbeitsplätzen und Standortpolitik fordert er einen stärkeren Fokus. Die SPÖ würde in einer Regierung nach seinen Worten eine konkrete Strategie für den steirischen Industrie- und Wirtschaftsstandort verlangen. Als Beispiel nennt Lercher den von ihm vorgeschlagenen Steiermark-Fonds. Dieser soll Investitionen und die wirtschaftliche Entwicklung unterstützen. „Die Idee liegt am Tisch. Ich kenne von der Landesregierung noch keine weitere“, kritisierte er.

Gesundheit und Schulassistenz im Visier

Deutlich fällt auch Lerchers Kritik in der Gesundheits- und Bildungspolitik aus. Er wirft der Landesregierung vor, Versprechen nicht einzuhalten. „Ich sehe, dass im Gesundheitsbereich gespart wird. Da werden Versprechen gebrochen“, sagte Lercher. Auch bei der Schulassistenz sieht er Probleme für Familien. Eine Regierungsbeteiligung der SPÖ würde daher nach seiner Darstellung nicht bedeuten, den Kurs der FPÖ einfach mitzutragen. „Man muss die Freiheitlichen trotz guter Umfrageergebnisse auch fordern in der Entwicklung dieses Landes“, so Lercher.

Auch Kunasek bekommt Lob und Kritik

Über Landeshauptmann Mario Kunasek äußert sich Lercher differenziert. Persönlich bezeichnet er ihn als „netten Menschen“ und als nahbar. Politisch fällt sein Urteil deutlich kritischer aus. Große Würfe seien Kunasek bislang nicht gelungen, meint der SPÖ-Chef. Gerade für ein Industrieland wie die Steiermark brauche es seiner Ansicht nach mehr Antworten auf Fragen rund um Arbeitsplätze, Industrie, Gemeindefinanzen und den Wirtschaftsstandort.

Deutliche Worte zur eigenen Bundespartei

Doch Lerchers Kritik richtet sich nicht nur an die Landesregierung. Auch mit der eigenen Partei auf Bundesebene geht er hart ins Gericht. In der Debatte um die SPÖ-Führung stimmt er inhaltlich Teilen der Kritik des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil zu. „Was wir abliefern, ist zu wenig. Ein Parteichef, der muss seine Partei ziehen“, sagte Lercher gegenüber der Kleinen Zeitung. Gleichzeitig betont er, dass die Verantwortung nicht allein beim Bundesparteichef liege. Auch die Landesvorsitzenden müssten sich an ihren Ergebnissen messen lassen.