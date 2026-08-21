A2 nach Lkw-Brand teilweise gesperrt: Bergung bei Ilz abgeschlossen

Ein mit Batterien beladener Sattelzug ist in der Nacht auf Freitag auf der A2 bei Ilz in Vollbrand geraten. Rund 200 Liter Diesel traten aus. Die Bergung ist nun abgeschlossen.

Ein brennender Sattelzug hat in der Nacht auf Freitag, 21. August, für einen Großeinsatz auf der Südautobahn (A2) in der Steiermark gesorgt. Gegen 0.30 Uhr war ein 52-jähriger Slowake mit seinem Lkw von Graz in Richtung Wien unterwegs. Auf Höhe von Ilz im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld nahm die Fahrt plötzlich eine gefährliche Wendung. Nach Angaben des Lenkers fiel zunächst die Elektronik des Zugfahrzeugs aus. Kurz darauf bemerkte er Feuer im Bereich des Armaturenbretts auf der Beifahrerseite. Der 52-Jährige reagierte sofort, stellte den Sattelzug auf dem Pannenstreifen ab und versuchte, die Flammen mit zwei Feuerlöschern zu bekämpfen.

Innerhalb weniger Minuten stand der Lkw in Vollbrand

Die Löschversuche reichten allerdings nicht aus. Innerhalb weniger Minuten stand das Fahrzeug in Vollbrand. Der Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Für die alarmierten Feuerwehren war der Einsatz besonders herausfordernd: Der Sattelanhänger hatte mehrere Paletten mit Batterien geladen. Die Einsatzkräfte löschten auch die Ladung und veranlassten anschließend deren Umladung. Erst gegen 3 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.

Rund 200 Liter Diesel ausgetreten

Durch das Feuer wurde außerdem der Fahrzeugtank beschädigt. Rund 200 Liter Diesel liefen aus. Die Einsatzkräfte banden den Kraftstoff und pumpten ihn ab. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand dadurch keine Gefahr für die Umwelt. Hinweise darauf, dass jemand den Brand verursacht haben könnte, ergaben sich laut Polizei ebenfalls nicht.

A2 musste komplett gesperrt werden

Während der Löscharbeiten ging auf der A2 in Richtung Wien zunächst gar nichts mehr. Die Autobahn musste vollständig gesperrt werden, der Verkehr wurde bei Sinabelkirchen abgeleitet. Gegen 5.30 Uhr konnte eine Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die rechte Spur soll wegen der laufenden Bergungs- und Aufräumarbeiten voraussichtlich noch bis 9 Uhr gesperrt bleiben. Autofahrer mussten bis 7 Uhr mit Behinderung rechnen, mittlerweile ist die Bergung des ausgebrannten Gespanns abgeschlossen. Neben zahlreichen Feuerwehrkräften standen Polizei, Rotes Kreuz und ASFINAG im Einsatz.