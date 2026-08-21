„Rettungsgasse hat nicht funktioniert“: Feuerwehr berichtet von A2-Brand

Der nächtliche Lkw-Brand auf der A2 bei Ilz beschäftigte zahlreiche steirische Einsatzkräfte. Nun wird ein weiteres Detail bekannt: Auf der Anfahrt wurde die Feuerwehr durch eine blockierte Rettungsgasse behindert.

Wie 5 Minuten bereits berichtete, stand in der Nacht auf Freitag ein mit Batterien und Elektrogeräten beladener Sattelzug auf der A2 kurz vor der Abfahrt Ilz/Fürstenfeld in Vollbrand: A2 nach Lkw-Brand teilweise gesperrt: Bergung bei Ilz abgeschlossen. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt werden, ein kilometerlanger Stau entstand. Nun schildert die Feuerwehr ein Problem, das bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort wertvolle Zeit gekostet haben soll.

©Freiwillige Feuerwehr Obergroßau

„Rettungsgasse hat nicht funktioniert“

Die Freiwillige Feuerwehr Obergroßau berichtet, dass die vorgeschriebene Rettungsgasse in der Nacht nicht ausreichend freigehalten worden sei. „Bedauerlicherweise haben einige Fahrzeuge die Rettungsgasse derart blockiert, dass wir auf unserer Anfahrt wertvolle Minuten verloren haben“, heißt es von der Feuerwehr. Gerade bei einem Fahrzeugbrand zählt jede Minute. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand der Lkw bereits in Vollbrand. Das Feuer war laut Feuerwehr vom Fahrerhaus ausgegangen und hatte in weiterer Folge auch auf Teile des Sattelanhängers übergegriffen.

Batterien, Lacke und Öle geladen

Besondere Aufmerksamkeit erforderte die Ladung. Nach Angaben der beteiligten Feuerwehren befanden sich im Sattelanhänger unter anderem Batterien sowie diverse Elektrogeräte. Die Feuerwehr Obergroßau berichtet zusätzlich von Lacken und Ölen. Mehrere C-Rohre sowie Wasser und Schaum kamen zum Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Insgesamt waren fünf Atemschutztrupps mit der Brandbekämpfung und den anschließenden Nachlöscharbeiten beschäftigt. Dabei musste auch der Laderaum geöffnet werden. Das Brandgut wurde auseinandergezogen, um versteckte Glutnester aufzuspüren und vollständig abzulöschen. Auch das Kühlen der Batterien nahm zusätzliche Zeit in Anspruch.

Dieseltank durch enorme Hitze beschädigt

Eine weitere Herausforderung entstand durch die enorme Hitze. Der Dieseltank des Sattelzugs wurde beschädigt und Kraftstoff trat aus. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurden unter anderem Sperren bei den Regeneinläufen errichtet. Zusätzliche Spezialkräfte für den Schadstoffeinsatz wurden alarmiert. Für die Löschwasserversorgung auf der Autobahn richteten die Feuerwehren einen Pendelverkehr ein. Zahlreiche Kräfte aus der Region standen dafür im Einsatz.

A2 komplett gesperrt

Während der Löscharbeiten musste die A2 in Fahrtrichtung Wien vollständig gesperrt werden. Dadurch bildete sich ein kilometerlanger Stau. Der eigentliche Brandeinsatz war gegen 3 Uhr beendet, anschließend liefen weitere Arbeiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2026 um 09:10 Uhr aktualisiert