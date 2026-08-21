„Schwer alkoholisiert“: 52-Jähriger kracht in der Steiermark gegen Baum

Für einen 52-Jährigen endete die Fahrt Donnerstagnacht abrupt: Sein Auto kam in Pischelsdorf am Kulm von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Alkotest danach fiel deutlich aus.

Im Zuge der Unfallaufnahme führten die Beamten einen Alkotest mit dem Lenker durch. Dieser ergab laut Polizei eine schwere Alkoholisierung.

Im Zuge der Unfallaufnahme führten die Beamten einen Alkotest mit dem Lenker durch. Dieser ergab laut Polizei eine schwere Alkoholisierung.

Gegen 23.30 Uhr war der Mann aus dem Bezirk Weiz mit seinem Auto in Romatschachen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete schließlich an einem Baum. Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung brachten ihn die Einsatzkräfte mit leichten Verletzungen ins LKH Weiz. Am Fahrzeug waren die Folgen des Aufpralls deutlich gravierender: Laut Polizei entstand Totalschaden.

Alkotest fällt deutlich aus

Im Zuge der Unfallaufnahme führten die Beamten einen Alkotest mit dem Lenker durch. Dieser ergab laut Polizei eine „schwere Alkoholisierung“. Für den 52-Jährigen hatte das unmittelbare Konsequenzen: Sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen.