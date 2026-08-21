„Katzenhasser“: Steirer soll Nachbarskatze angeschossen haben

Eine schwer verletzte Katze, ein Luftdruckgewehr im Schlafzimmer und ein Angeklagter, der mit freilaufenden Katzen in seiner Nachbarschaft offenbar wenig anfangen kann: Am Straflandesgericht Graz wurde nun ein Fall verhandelt, der sich um den Vorwurf der Tierquälerei dreht. Ein weststeirischer Pensionist soll mit einem Luftdruckgewehr auf eine Nachbarskatze geschossen haben. Das Tier wurde dabei schwer verletzt. Es erlitt einen Trümmerbruch, das eingedrungene Projektil musste operativ entfernt werden. Der Angeklagte bestritt vor Gericht jedoch, für den Schuss verantwortlich zu sein.

Luftdruckgewehr im Schlafzimmer gefunden

Bei einer Hausdurchsuchung hatten Ermittler ein Luftdruckgewehr sichergestellt. Laut dem vor Gericht behandelten Gutachten passen Modell und Marke mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ zu jenem Projektil, das aus der verletzten Katze entfernt wurde. Brisant war auch der Fundort: Das Gewehr lag im Schlafzimmer des Pensionisten. Von dort besteht Sicht auf das Vogelhaus im Garten. Auch ein Loch in diesem Vogelhaus wurde in der Verhandlung thematisiert. Der Angeklagte hatte dafür allerdings eine andere Erklärung: „Das war ich nicht, das kommt vom Buntspecht.“ Ebenso wies er den Vorwurf zurück, einen Fisch ausgelegt zu haben, um Katzen anzulocken. Diesen habe er zum Füttern von Eichhörnchen und Singvögeln bekommen.

Nachbarskatzen sorgten offenbar für Ärger

Dass ihn die freilaufenden Katzen beschäftigten, machte der Pensionist vor Gericht deutlich. Er berichtete unter anderem davon, dass eine Katze einen Vogel bei seinem Vogelhaus gerissen habe. Zudem würden Katzen seine Sitzecke verschmutzen und seinen Rasenmähroboter beschädigen. Für die Staatsanwaltschaft waren diese Aussagen Teil des Gesamtbildes. Staatsanwältin Anna Fraser bezeichnete den Mann in ihrem Schlussplädoyer als „Katzenhasser“. Nicht jeder müsse Katzen mögen, erklärte sie, sein Ärger über die Tiere sei jedoch ein Baustein in der Indizienkette.

Richter: „Ich habe gar keine Zweifel“

Auch das Gericht folgte der Darstellung des Angeklagten nicht. Richter Martin Heissenberger sah die Indizien als ausreichend an. „Ich habe gar keine Zweifel. Es liegt eine perfekte Indizienkette vor, die Sie zum Täter macht“, erklärte er bei der Urteilsverkündung. Der Pensionist wurde wegen Tierquälerei zu fünf Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Zusätzlich muss er laut dem Bericht 700 Euro für die entstandenen Behandlungskosten der Katze bezahlen. Der Mann blieb allerdings bei seiner Darstellung und erklärte, sich keiner Schuld bewusst zu sein. Er will gegen die Entscheidung vorgehen. Das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.