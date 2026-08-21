Ölspur sorgt für Unfall mit zwei Verletzten

Eine Ölspur wurde Freitagfrüh in Preding zur Gefahr: Zwei Pkw kollidierten auf der rutschigen Fahrbahn, beide Lenkerinnen wurden leicht verletzt. Als Ursache dürfte ein geplatzter Dieselschlauch eines Lkw gelten.

Gegen 6.10 Uhr wurde eine Streife zu einem Verkehrsunfall auf die L 601 in Preding (Bezirk Deutschlandsberg) gerufen. Bereits bei der Anfahrt zur Unfallstelle konnten die Beamten eine äußerst rutschige Fahrbahn bemerken. Ersten Ermittlungen zufolge war eine 55-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit ihrem Pkw auf der L 601 unterwegs. Laut Angaben der 55-Jährigen sei sie aufgrund der äußerst rutschigen Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 37-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg, kollidiert.

Zwei Personen verletzt

Beide Lenkerinnen wurden nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen ins LKH Südweststeiermark, Standort Deutschlandsberg, eingeliefert. Während der Sachverhaltsaufnahme langten bei den Beamten immer wieder Meldungen ein, dass die Fahrbahn der L 601 von der Autobahnabfahrt Hengsberg bis zur Unfallörtlichkeit bzw. auch auf der A9 und A2 bis zum Knoten Graz-West sehr glatt sei.

Polizei bittet Geschädigte, sich zu melden

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Beamten einen 24-jährigen Lkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz ausforschen. Beim Lkw dürfte während der Fahrt ein Dieselschlauch geplatzt sein. Der Lenker gab an, dies nicht bemerkt zu haben. Weitere Geschädigte mögen sich mit der Polizeiinspektion Groß Sankt Florian, Tel. Nr.: 059 133/6103, in Verbindung setzen.