B 72 und L 114: Straßensanierungen gehen ins Finale

Die Sanierungen auf der B 72 bei Krieglach und der L 114 im Raum Stanz im Mürztal gehen in die letzte Phase. Für die abschließenden Asphaltierungsarbeiten sind nächste Woche Totalsperren geplant.

Seit Mitte Juni werden sowohl auf der B 72 (Weizer Straße) im Raum Krieglach als auch auf der L 114 (Schanzsattelstraße) im Raum Stanz im Mürztal umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

Seit Mitte Juni werden sowohl auf der B 72 (Weizer Straße) im Raum Krieglach als auch auf der L 114 (Schanzsattelstraße) im Raum Stanz im Mürztal umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

Seit Mitte Juni werden sowohl auf der B 72 (Weizer Straße) im Raum Krieglach als auch auf der L 114 (Schanzsattelstraße) im Raum Stanz im Mürztal Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die nun ins Finale gehen. „Am Alpl wurden rund 1,2 Kilometer der B 72 inklusive der 59 Jahre alten und 60 Meter langen Steinbauerngrabenbrücke, auf der L 114 fast vier Kilometer bis zur Passhöhe auf die Unteralm saniert. In Summe fließen in diese zwei Vorhaben rund 2,5 Millionen Euro. Für die nun anstehenden Asphaltierungsarbeiten wurden der bauausführenden Porr für nächste Woche Totalsperren genehmigt, hoffentlich spielt das Wetter halbwegs mit“, sagt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

B72: Totalsperre von 24. bis 26. August

Auf der B 72 erfolgt nun nach der Sanierung der Steinbauerngrabenbrücke und der Bushaltestellen sowie der Entwässerung der Einbau der Trag- und Deckschicht. Dafür ist eine Totalsperre von 24. bis 26. August vorgesehen, die Umleitung erfolgt über die L 114.

L114: Totalsperre am 27. und 28. August

Auf der L 114 wurden natürlich auch die Entwässerung saniert, die Tragschicht bereits asphaltiert und die Bankette wiederhergestellt. Der Einbau der Deckschicht unter Totalsperre ist für 27. und 28. August geplant. Falls notwendig, ist noch der 1. September vorgesehen. Die Umleitung erfolgt über die B 72. Am Wochenende (29. und 30. August) und am 31. August ist die L 114 offen bzw. befahrbar. Projektleiter Wolfgang Wiesler von der Abteilung 16 (Verkehr und Landeshochbau): „Danach erfolgen auf beiden Straßenzügen noch Restarbeiten und die Fertigstellung der Baumaßnahmen, was jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen mehr führen wird.“