8-Jährige in Kumberg getötet: U-Haft über Vater verhängt

Nach dem Tod einer Achtjährigen in Kumberg sitzt der 37-jährige Vater nun in Untersuchungshaft. Das Gericht verhängte die Haft wegen Tatbegehungsgefahr, die Ermittlungen laufen weiter.

Nach der tödlichen Bluttat an einer Achtjährigen in Kumberg (Graz-Umgebung) sitzt der 37-jährige Vater nun in Untersuchungshaft. Das Gericht verhängte die Haft laut Medienberichten wegen Tatbegehungsgefahr. Der Beschuldigte befindet sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini.

Beschuldigter bleibt bei bisheriger Verantwortung

Im Zuge der Haftverhandlung am Vormittag blieb der Mann laut Angaben der Behörden bei seinen bisherigen Aussagen. Er hatte die Tat zuvor gestanden. Ihm wird vorgeworfen, seine Tochter in der Nacht auf Dienstag mit einem Küchenmesser tödlich verletzt zu haben. Für den Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Ermittlungen nach tödlichem Angriff laufen weiter

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Steirer vor, dem Mädchen mit einem rund 20 Zentimeter langen Küchenmesser schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Hintergrund soll ein Streit mit seiner Lebensgefährtin gewesen sein. Laut Polizei soll die Beziehung bereits länger belastet gewesen sein und eine Trennung im Raum gestanden haben. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat laufen weiter: Bluttat in Kumberg: Jüngere Schwester war mit der 8-Jährigen im Zimmer.

Hilfe rund um die Uhr In der Regel berichten wir nicht über Suizid oder einen Suizidversuch– außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142.

Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2026 um 13:29 Uhr aktualisiert