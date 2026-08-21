VCÖ-Bahnhofstest: Grazer Hauptbahnhof bei Ranking auf Platz 3

Der Grazer Hauptbahnhof zählt laut VCÖ-Bahnhofstest zu den besten großen Bahnhöfen Österreichs. Auch viele regionale Bahnhöfe in der Steiermark überzeugen - Verbesserungen wünschen sich Fahrgäste vor allem bei der Erreichbarkeit.

Der Grazer Hauptbahnhof erreichte bei den großen Bahnhöfen in den Landeshauptstädten den dritten Platz.

Der Grazer Hauptbahnhof erreichte bei den großen Bahnhöfen in den Landeshauptstädten den dritten Platz.

Die steirischen Bahnhöfe erhalten beim diesjährigen VCÖ-Bahnhofstest gute Bewertungen von den Fahrgästen. Der Grazer Hauptbahnhof erreichte bei den großen Bahnhöfen in den Landeshauptstädten den dritten Platz. Auch viele regionale Bahnhöfe schafften es in die Spitzenränge.

Graz Hauptbahnhof auf dem Podest

Rund 13.300 Fahrgäste bewerteten im Rahmen des VCÖ-Bahnhofstests Bahnhöfe in ganz Österreich nach 16 Kriterien. Der Grazer Hauptbahnhof überzeugte vor allem bei der Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch die Barrierefreiheit, Ticketautomaten und Fahrgastinformationen wurden positiv hervorgehoben.

Bewertung durch Fahrgäste der großen Hauptstadtbahnhöfe 1. St. Pölten Hauptbahnhof

2. Wien Westbahnhof

3. Graz Hauptbahnhof 4. Wien Hauptbahnhof

5. Salzburg Hauptbahnhof

6. Linz Hauptbahnhof

7. Innsbruck Hauptbahnhof

8. Klagenfurt Hauptbahnhof

9. Wien Meidling

10. Bregenz Hauptbahnhof Quelle: VCÖ-Bahnhofstest 2026

Viele regionale Bahnhöfe unter den Besten

Auch außerhalb der Landeshauptstädte ist die Steiermark stark vertreten. Der Bahnhof Schladming landete in der Kategorie der größeren Bahnhöfe auf Rang sechs. Ebenfalls unter den Top 20 finden sich Feldbach, Mürzzuschlag, Leibnitz, Zeltweg, Gleisdorf, Weiz und Deutschlandsberg Stadt. Bei den kleineren Bahnhöfen holte sich Mariazell sogar den ersten Platz. Weitere steirische Bahnhöfe wie Peggau-Deutschfeistritz, Unzmarkt, Übelbach Vormarkt, Werndorf und Wildon schafften ebenfalls eine Top-Platzierung.

VCÖ-Bahnhofstest: Acht steirische Bahnhöfe unter den Top 20 Acht steirische Bahnhöfe unter den Top 20 Größere Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte, die am besten bewertet wurden 1. Bahnhof Lienz (T)

2. Bahnhof Hohenems (V)

3. Bahnhof St. Paul im Lavanttal (K)

4. Bahnhof Zell am See (S)

5. Bahnhof Baden (NÖ)

6. Bahnhof Schladming (ST)

7. Bahnhof Rankweil (V)

8. Bahnhof Braunau am Inn (OÖ)

9. Bahnhof Feldbach (ST)

10. Bahnhof Mürzzuschlag (ST)

11. Bahnhof Leibnitz (ST)

12. Bahnhof Zeltweg (ST)

13. Bahnhof Flughafen Wien (NÖ)

14. Bahnhof Gleisdorf (ST)

15. Bahnhof Tullnerfeld (NÖ)

16. Bahnhof Tulln an der Donau (NÖ)

17. Bahnhof Feldkirch (V)

18. Bahnhof Weiz (ST)

19. Bahnhof Landeck-Zams (T)

20. Bahnhof Deutschlandsberg Stadt (ST) Quelle: VCÖ-Bahnhofstest 2026

Fahrgäste sehen auch Verbesserungsbedarf

Trotz der insgesamt guten Bewertungen gibt es Bereiche, in denen sich die Fahrgäste Verbesserungen wünschen. Besonders bei den Sanitäranlagen, Wartebereichen und dem Witterungsschutz sehen viele noch Potenzial. 38 Prozent der steirischen Befragten wünschen sich außerdem eine bessere öffentliche Erreichbarkeit der Bahnhöfe außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Die Ergebnisse zeigen auch, wie wichtig die Anbindung der Bahnhöfe für die tägliche Mobilität ist: Viele Fahrgäste kommen zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad zum Bahnhof und setzen diese Wege auch nach der Ankunft entsprechend fort.