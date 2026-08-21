Wow! Steirische Bibliothek unter den 20 schönsten Innenräumen der Welt

Die Stiftsbibliothek Admont zählt zu den schönsten Innenräumen der Welt. Eine internationale Studie reiht das steirische Barockjuwel auf Platz 17 und macht es zum einzigen österreichischen Vertreter in den Top 20.

Die Stiftsbibliothek Admont beeindruckt mit ihrer barocken Pracht und zählt laut neuer Studie zu den schönsten Innenräumen der Welt.

Die Stiftsbibliothek Admont beeindruckt mit ihrer barocken Pracht und zählt laut neuer Studie zu den schönsten Innenräumen der Welt.

Die Stiftsbibliothek Admont gehört zu den beeindruckendsten Innenräumen der Welt. Eine internationale Studie hat das barocke Juwel in der Steiermark unter die Top 20 der weltweit schönsten Räume gereiht – als einziger österreichischer Vertreter in dieser Auswahl.

Admont auf Platz 17 im weltweiten Vergleich

Durchgeführt wurde die Untersuchung vom Reiseversicherer AllClear, der 52 architektonisch bedeutende Innenräume mithilfe von Eye-Tracking-Technologie analysierte. Dabei wurde untersucht, wie schnell die Bilder die Aufmerksamkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf sich zogen, wie viele Menschen die Räume wahrnahmen und wie lange ihr Blick darauf verweilte. Die Stiftsbibliothek Admont erreichte dabei 77,7 von 100 möglichen Punkten und landete auf Rang 17. Damit schaffte es die Bibliothek als einziger österreichischer Innenraum in die Top 20.

Barocke Pracht beeindruckt Besucher

Die weltberühmte Bibliothek des Benediktinerstifts Admont gilt als eines der bedeutendsten Gesamtkunstwerke des europäischen Spätbarocks. Der rund 70 Meter lange Saal beeindruckt mit seinen hellen Farben, kunstvollen Deckenfresken, vergoldeten Verzierungen und tausenden historischen Büchern. Besonders die Verbindung aus Architektur, Kunst und Wissen macht die Bibliothek zu einem Anziehungspunkt für Besucher aus aller Welt. Auch in der Studie zeigte sich, dass der Innenraum die Blicke lange auf sich zieht: Durchschnittlich verweilten die Teilnehmer 2,22 Sekunden bei der Betrachtung des Bildes, die erste Aufmerksamkeit wurde nach 2,46 Sekunden erreicht.

Spitzenplatz für Bibliothek in St. Gallen

Den ersten Platz des Rankings belegte die Stiftsbibliothek St. Gallen in der Schweiz mit 97 Punkten. Dahinter folgten der Mysore-Palast in Indien und das ungarische Parlament in Budapest. Insgesamt dominierten europäische Sehenswürdigkeiten die Liste: Acht der 20 bestplatzierten Innenräume befinden sich in Europa. Neben Admont schafften es unter anderem die Trinity College Library in Dublin und das Klementinum in Prag in die Rangliste.